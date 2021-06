Susanna Griso se vacuna contra el coronavirus en directo en ‘Espejo Público’: “¡Qué maravilla, no molesta nada!”

Susanna Griso no se libra de trabajar ni cuando tiene que acudir a vacunarse contra la COVID-19. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha recibido esta mañana la primera dosis del vial en el hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. En su visita al centro sanitario ha estado acompañada por las cámaras del magacín informativo de Antena 3.

En Madrid es el turno de las personas de entre 50 y 59 años, así como de los que pertenecen a colectivos esenciales y recibieron hace meses la primera dosis de AstraZeneca. Griso, de 51 años, ha comentado a las puertas del hospital que “toda su cosecha”, incluidos algunos compañeros de la cadena de televisión, están siendo citados para recibir el pinchazo durante estos días. Sus compañeros, desde el plató, comentaban los momentos previos a recibir la vacuna. “Es una cagueta consumada de las agujas”, confesó el periodista Alfonso Egea.

Dentro del hospital, la presentadora ha tenido que identificarse a pesar de llevar un cámara a sus espaldas, un micrófono de Antena 3 en la mano y ser uno de los rostros más conocidos de la televisión. Una vez sentada en el espacio destinado a la vacunación, Susanna Griso ha dicho que no estaba nerviosa, aunque es cierto que ha mostrado cierta inquietud al soltar una pequeña risa.

El personal sanitario le ha pedido que decida en qué brazo quiere ponerse la vacuna, ya que recomiendan inyectarla en el lado sobre el que no se apoya al dormir. La presentadora ha mantenido la profesionalidad en todo momento, aunque no ha sido capaz de mirar el pinchazo por su pánico a las agujas. “¡Qué maravilla, no me he enterado de nada!”, ha dicho Susanna Griso.

Tras el pinchazo, la enfermera le ha recomendado que se ponga frío con un trapo en el brazo si sufre alguna reacción en las próximas horas. “No tengo excusa para no ir a trabajar”, ha bromeado Griso al ver que la inyección no le ha dolido nada.

A la presentadora le ha tocado la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer, lo que ha generado multitud de bromas cuando ha llegado al plató. “Ya viene Michelle ‘Pfizer’”, han dicho sus compañeros en referencia a la actriz estadounidense Michelle Pfeiffer.