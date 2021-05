Susanna Griso desvela por qué Santiago Abascal no quiso entrevista en “Espejo Público”

Esta mañana los espectadores de “Espejo Público”, presentado por Susanna Griso estaban pendientes de lo que sucedía en Ceuta tras la negativa de la Delegación del Gobierno a que la formación liderada por Santiago Abascal, Vox, pudiera dar un mitin en la ciudad. Trascurrían lo sminutos y desde las cuentas de Twitter los espectadores se ponían nerviosos y la formación política anunciaba que Abascal no iría la entrevista y acusaba al programa de “mentiras” con un rótulo en pantalla que rezaba “Violentos enfrentamientos en Ceuta entre seguidores y detractores de Abascal”.

⚠️‼️@Santi_ABASCAL cancela la entrevista en @EspejoPublico, ante las mentiras permanentes que se están emitiendo.



La más flagrante: decir que los seguidores de VOX participaron en enfrentamientos.



Hay que ser miserable para llegar a este nivel de manipulación. pic.twitter.com/cp24UHMbvt — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 25, 2021

Ante el revuelo causado en redes sociales, donde algunos internautas reprocharon al líder de Vox que no acudiera a la entrevista con “Espejo Público” para defender su postura, la presentadora del espacio de Antena 3 ha querido aclarar la postura de su programa. “Unas tres veces que el líder de Vox, Santiago Abascal, nos iba a conceder una entrevista íbamos a hablar de los incidentes que se vivieron ayer en Ceuta ya que ellos querían celebrar allí un mitin que no permitió la Delegación del gobierno y que luego avaló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”, comenzó explicando Griso sobre el contexto en el que se había reproducido el rechazo de Abascal.

En ese momento aclaró que “un rótulo que este programa ha puesto en el que hablábamos de partidarios y detractores de Vox ha molestado a la formación de Santiago Abascal y ha declinado concedernos esa entrevista”. Griso quiso dejar claro ese punto, porque “igual están ustedes esperando a que entrevistemos a Santiago Abascal, va pasando los minutos y ven que esa entrevista no..”. En ese momento uno de los contertulios ha intentado argumentar que “no tiene mucho sentido, que se quejen de que no les dejen celebrar el mitin aludiendo a que se están vulnerando sus derechos fundamentales de reunión y tal, y aquí de repente se vulnera tan flagrantemente el derecho de los ciudadanos a estar informados y la libertad de expresión”.

Griso ha recuperado la palabra para opinar: “Nacho, libertad de expresión... pero yo hubiera preferido que si a Santiago Abascal no le gusta un rótulo me conceda la entrevista, critique el rótulo y yo lo defenderé porque tengo argumentos para defenderlo, pero el cancelar la entrevista sin más... ellos sabrán”. En ese momento ha intervenido Carmen Morodo, colaboradora y adjunta al director de LA RAZÓN: “Esto funciona con una libertad de expresión, una libertad editorial, en este caso en un medio privado. En esta mesa se ha debatido con sosiego con tranquilidad, hemos dicho lo que se pensaba y no hay ninguna instrucción ni campaña, podíamos haber debatido con él sin ningún problema”.

Para terminar, Susanna Griso ha querido dejar claro que en su programa cabe la disparidad de opiniones: Hoy los tres habéis considerado que no era oportuno convocar ese mitin y ayer Arsenio Escolar, Paco Marhuenda e Ignacio Ruiz Jarabo consideraban que la Delegación del Gobierno no tenia argumentos jurídicos para cancelarlo”.