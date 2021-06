Susanna Griso recibe el Premio Diversa Global: “Quiero dedicárselo mi hermano Damián que me está viendo en el cielo”

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, fue galardonada este fin de semana con el Premio DIversa Comunicación. Durante el discurso de entrega, la periodista quiso traer a la memoria as u hermano Damián, fallecido de VIH.

“Si eres gay, lesbiana, bisexual o transexual y trabajas en la televisión, las cosas son relativamente fáciles porque los focos te permiten brillar, sin armarios, sin discriminaciones. Somos muy conscientes de que en otros entornos laborales, la homofobia sigue existiendo y nuestro compromiso es denunciarlo y educar en la tolerancia”, dijo la presentadora.

Cuando tocó la dedicatoria, Griso no lo dudó: “Quiero dedicar este premio a una persona que me está viendo en el cielo. Mi hermano Damián. Él murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento”.

Atresmedia contó con dos galardones, uno por la serie Veneno, en la sección de televisión y el que fue otorgado a la presentadora de Espejo Susanna Griso, en la sección de comunicación, por su compromiso para promover la igualdad del colectivo LGTBI. Este premio es un reconocimiento expreso a aquellos que se han sabido defender, mantener y enriquecer la diversidad de una forma solidaria. La serie ‘Veneno’, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi para Atresmedia y que narra la vida de Cristina Ortiz ‘La Veneno’, ha sido un éxito internacional.

Los Premios Diversa organizados por la Asociación Diversa Global, han conseguido posicionarse como los galardone referentes en el ámbito de la Diversidad LGTBI, equiparándose a los afamados premios americanos Glaad y dando gran visibilidad a los diferentes sectores de la sociedad.

En esta edición se entregó el Premios Diversa de Oro a los trabajadores sociosanitarios y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han trabajado en primera línea durante la pandemia de la COVID 19, y lo recibieron diferentes representantes LGTBI de estos sectores.