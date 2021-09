Y así fue como Buenafuente salvó la vida de Concha Velasco

A vueltas con la despedida definitiva de la actriz Concha Velasco de los escenarios, Televisión Española emitió este miércoles un nuevo capítulo del programa presentado por Boris Izaguirre, “Lazos de sangre”. La sorpresa llegó de manos de Silvia Abril, que confesó el momento en el que su marido, Andreu Buenafuente salvó la vida de la veterana actriz.

El programa se dedicó a hacer un repaso por la vida profesional de Concha Velasco y también un recorrido por su intensa vida personal. Boris Izaguirre quiso aportar su granito de arena reconociendo a la actriz pionera en “los desnudos en televisión” y comenzó su periplo por el cine con curiosidades como que rechazó a Almodóvar o la naturaleza de su famoso lunar.

El programa se tornó divertido cuando contó como Andreu Buenafuente le salvó la vida, confesión que ayudó a narrar Silvia Abril. “Por unos motivos decide poner fin a su vida”, arrancó Abril sobre la noche concreta en la que la actriz se tomó varias pastillas. “Acabó viendo el programa de Buenafuente y algo le provocó tal carcajada que le reanima. Imagínate lo que significa que Andreu se convierte en su salvador”, contó divertida la mujer del presentador.

Concha contó en primera persona la manía que le tenía su marido Paco Marsó a Buenafuente porque ella “he estado enamorada de Andreu”. “En ese momento me puse a reír y pensé que ya lo haría mañana. Lo eché todo, y el médico del hotel me dijo que me había hecho un lavado de estómago gracias a Buenafuente”.

El siguiente en hablar es Buenafuente: “Imagínate que te cuenten que alguien legendario como Concha Velasco ha pasado por ahí”. Desde entonces Velasco se considera “madre postiza” de la pareja.