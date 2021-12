Sergio Dalma: “Pasé un confinamiento muy jodido, lloré mucho”

Sergio Dalma visitó “El Hormiguero” el último día de programa de esta semana. Iba a presentar su nuevo disco “Alegría”, “qué ilusión haber parido”. “Esto nació en pleno confinamiento y cada vez que recibía una canción era una ilusión tremenda”.

El cantante estuvo divertido en el plató de Antena 3, mientras debatían sobre el catarro que ambos tenían y las muchas pruebas que se hacían para descartar que fuera “Covid”.

“Si en un restaurante me ponen una canción mía, me joden la comida”

Dijo Pablo Motos que era número uno en venta física. “Sony se lo ha gastado” en la edición apuntaba Dalma.

Le apunta el conductor del programa si “Alegría” es un canto con la crispación del momento: “Con todo lo que nos ha pasado estamos heridos emocionalmente. Hicimos el vídeo del primer single y era buscar situaciones del día a día donde mostramos esta crispación y con el poder de la música que transforma estas situaciones”.

"No podemos perder la alegría", la reflexión de Pablo Motos y @SDalmaoficial #DalmaEH pic.twitter.com/KIKbi8CdZ4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 9, 2021

“Alguna ves te pasa que vas a un bar y te ponen para agradarte una canción te joden”, preguntó Motos, “Me joden la comida, odio ir a un restaurante, lo hacen con toda la buena intención, siempre les digo qué bien se come, qué mal la música, porque estás comiendo y no estás pendiente de la comida sino de por qué hice ese giro ahí”, respondió sin dudar Dalma.

“Me han contado que te estas haciendo llorón”, decía Pablo Motos... “He pasado el confinamiento muy jodido, he llorado mucho.... Esta semana cuando entrevistaste a Serrat me emocioné mucho. Estoy más sensible. Choca que se retire. Cuando me enteré de la noticia de alguna manera me entristece. Tiene todo el derecho y de qué forma más elegante”.

