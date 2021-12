El secreto de Lina Morgan que Ana Obregón intentó «censurar» en Lazos de Sangre

Ayer Lazos de Sangre dedicaba uno de sus programas a la vida de la mítica actriz de comedia Lina Morgan. Ana Obregón fue una de las invitadas, ya que había compartido rodaje con ella en varias ocasiones y la conocía muy bien. El programa repasó las distintas etapas de la actriz y su vida privada.

Tal y como se contó en el programa presentado por Boris Izaguirre, el gran secreto de Lina fue su orientación sexual, siempre fue una incógnita. La colaboradora Mónica Pont quiso señalar que la actriz madrileña siempre llevó sus relaciones sentimentales en completo secreto y lo justificó asegurando que no quería hacer pública su bisexualidad.

Ante estas declaraciones Ana Obregón saltó en defensa de la privacidad de Lina, asegurando que ella nunca habría querido que se hiciese público. Intentaba desesperadamente cambiar de tema y desviar la atención. Pero no tuvo más remedio que explicar por qué no quería hablar de ese tema y la postura de su amiga sobre su propia intimidad. «Ella siempre me recordaba una frase de Camilo José Cela: ‘Ana, nunca te olvides que el secreto de la felicidad es que sea un secreto’».

A pesar de que el resto de colaboradores siguieron profundizando en ese tema, Ana no quiso participar en esa conversación ni desvelar el contenido de las conversaciones privadas que tuvo con ella: “Lo que yo he hablado con Lina y lo que me ha contado se fue con ella y se irá conmigo”