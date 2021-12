A Sonsoles Ónega se la juegan en su propio programa

Del día de los Santos Inocentes no se libra nadie. Y esta vez le tocó a la presentadora Sonsoles Ónega. Así es el temido 28 de diciembre, también en los programas de televisión. La inocentada en este caso cayó en el programa de “Ya es mediodía”.

Entrevistaba Sonsoles al médico hematólogo Manuel Viso sobre la rápida expansión en estos días de la variante Ómicron de covid-19 y sobre la posibilidad que se habla en estos días de reducir la cuarentena de diez a cinco días para aquellas personas que confirmen el positivo asintomático.

El equipo de Ónega le había puesto al corriente sobre la “supuesta nueva andadura profesional” del médico. Según sus informaciones, Manuel Viso iba a dejar la medicina de forma activa para viajar a Estados Unidos y trabajar como asesor nada menos que del Presidente del Gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, como asesor de su gabinete.

La inocentada

“Bueno, hemos conectado muchas veces durante todo este año, no sé si va a ser la última vez que hablemos. Hemos leído esta mañana que va usted a trabajar con el presidente de los Estados Unidos”, comentaba la presentadora, mientras el programa se hacía cargo con un pantallazo falso.

Viso siguió la broma, con cara seria: “Bueno, podremos comunicar desde allá, porque siempre habrá novedades que transmitir”.

No tardaron en escucharse algunas risas en el propio plató, mientras Sonsoles preguntaba, “¿Pero entonces no es una inocentada?”, y el cómplice perdía la seriedad.

“Pues esta mañana también me lo he creído, porque tenemos un equipo muy creativo y muy ingenioso que lo ha mandado a las ocho. Como luego he visto que usted me daba bola, pensaba que igual era verdad”, comentó.