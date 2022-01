Jorge Javier Vázquez lo reconoce: “Yo era el pequeño dictador”

En uno de sus mejores momentos a nivel profesional y compaginando la televisión con la actuación - una pasión que no oculta - Jorge Javier Vázquez llega a Madrid y acaba de estrenar, en el teatro Reina Victoria, ‘Desmontando a Séneca’, con la que ha obtenido un éxito rotundo durante su gira por buena parte de nuestro país. Una obra divertida e irónica en la que destapa su talento para la interpretación y que sus incondicionales podrán ver hasta el próximo 22 de marzo.

Con motivo del estreno de su obra en la capital - ciudad en la que vive desde hace 25 años - el presentador de ‘Sálvame’ se sincera como pocas veces y confiesa cómo está, cómo se ve en el futuro y qué opina de las críticas (en ocasiones feroces) que sufre por su carácter.

- Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, impone Madrid o a ti te da igual eso?

- Muy bien. No, no es que imponga, sino que a mí me pone nervioso que venga a verme gente que conozco como amigos y compañeros, me pone muy nervioso, pero me encanta estar en Madrid y además este teatro me encanta muchísimo.

- Cuéntanos un poco acerca de ‘Desmontando a Séneca’. ¿Qué has aprendido de esta obra?

- Pues es una comedia muy divertida sobre esas cuestiones que nos planteamos en algún momento. Si estamos aprovechando la vida, si somos felices... he aprendido a no perder el tiempo, porque a veces imaginamos otras vidas y no disfrutamos el día a día.

- Dicen que la vida es corta si no la aprovechas. En tu caso, ¿la estás aprovechando al máximo?

- Yo creo que siempre queda el punto de que la podrías aprovechar más, y no estoy hablando de trabajo, pero es que hay tantas cosas por hacer, tanto mundo por ver, tanta gente por conocer que a mí me parece corta. La estoy aprovechando, pero me gustaría vivir la vida según que años como tener 30 por ejemplo o parar el tiempo a los 37. Me gustaría ahora estar en esta edad tres años, yo creo que la vida está mal diseñada.

- ¿Cómo te encuentras? ¿En qué momento de tu vida estás?

- Pues ahora muy bien porque vengo de dos semanas de vacaciones y estoy feliz, relajado y con ganas de estar aquí, en la tele y me han venido muy bien estas vacaciones de no hacer absolutamente nada.

- La última vez que te vimos fue cuando el altercado con Lucía Pariente. ¿Qué ocurre con ella y Alba Carrillo?

- Pues mira, la verdad es que he vuelto de vacaciones tan peace and love que no sé* para mí lo que ocurre en los platós, se queda en los platós y luego no tiene importancia. Quiero que quede claro que yo no he vetado a absolutamente nadie en televisión.

- Sabes que se dice mucho que puedes ser una persona autoritaria.

- Ah, es que eso lo soy y mucho.

- No amenazas y ejecutas.

- Eso lo decía mi MilaXiménez y era una frase que nos encantaba que era “yo no amenazo, yo ejecuto” y nos descojonábamos con esa frase.

- ¿Tú has sido siempre así de dictatorial?

- Desde muy pequeño. Yo era el pequeño dictador, sí, yo no engaño y esto es lo que hay. Un meme que me encanta de un tío que se pone muy borracho en una fiesta y dice ‘si ya saben como acabo para que me invitan’, pues yo no engaño.

- ¿Esto del teatro es un poco plan b por si lo de la tele se termina?

- Pues hombre, teniendo en cuenta lo que se cobra en el teatro no te diría que fuese un plan b. No, pero tengo tanto arte que dar que he descubierto que el teatro es un lugar donde lo puedo canalizar. Desde pequeño siempre he querido ser actor y de teatro, pero nunca tuve la valentía de hacer teatro.

-En el teatro no vamos a encontrar ese anonimato que echas de menos, ¿no? Como has dicho en una entrevista recientemente.

- No, a ver, yo dije que llegado el momento me gustaría ser yo quien dejara la televisión que no ella que me dejara a mí. La verdad es que es una reflexión bastante sensata de no ser un pesado de estos que se pasan paseando por los platós, sino que yo llegue un momento que diga que aquí ya no pinto nada y me largara, y que sí que me gustaría probar lo que significa ser otra vez anónimo.

- ¿Dónde te gustaría escapar para conseguirlo?

- Pues me gustaría en un lugar en el que se hablara español porque no tengo ni idea de inglés y luego estaría en un lugar que se hablara español o Brasil que más o menos me manejo.

- Para el teatro te queda mucho por ofrecer ¿para la televisión te queda también mucho por ofrecer?

-Mira, esa es una buena reflexión, no lo sé. Tengo un contrato tan largo que más me vale que tenga que ofrecer algo. Todavía me quedan muchos años.

- ¿Te encuentras a gusto en ‘Sálvame’?

- Es un programa en el que me lo paso muy bien y te deja hacer muchísimas cosas. Como profesional de la televisión ¿qué más puedes hacer? Es complicado encontrar un programa que te permita tantos registros.

- ¿Es verdad que hay guerra entre presentadores, Carlota, tú, Paz por ver quien lo hace mejor, quien se queda más tiempo?

- A ver, yo creo que soy el mejor luego ya las otras que arreen. Yo no batallo, yo lo que hagan las otras ya*mi posición es indiscutible.

-¿Qué haces en tu tiempo libre si lo tienes?

-Me gusta mucho perder el tiempo con las redes viendo muchas fotos de Instagram, me encanta.

- ¿Y haces mucho caso a los comentarios?

- Depende quien me los haga, depende de lo que digan. Hay gente anónima que te dicen cosas maravillosas y las otras que mal escriben y que faltas de ortografía ¿no? Me encantaría que la gente que escribe insultando que haga primero cuadernos Rubio ya que tienen tiempo para escribir y llamarte de todo primero que aprendan a escribir.