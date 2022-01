Un “accidente de coche” y una inoportuna casualidad, la anécdota de Almudena Amor en el rodaje de “La abuela”

La actriz Almudena Amor visitaba por primera vez ‘El Hormiguero 3.0′ para hablar de su nueva película ‘La abuela’ y el programa cerraba así su primera semana de este 2022. La siguiente la comenzará con platos fuertes, entre ellos la visita de un mítico, Will Smith.

La invitada ha pasado de ser una desconocida a una actriz con mucha proyección después de participar en “El buen patrón” y ahora venía a presentar al programa de Antena 3 la película de terror “La abuela”. Fue Amor quien reconoció que había sido una grabación “muy intensa”. “A veces estaba sola en casa...”

Anécdota real

Entre esas anécdotas que destacan en los rodajes contó una en la que se grababa un accidente de coche, propio de la película. “Había una escena en la que había un atropello, con muchas emociones y toda la que había contenido me salió y empecé a llorar. Justo en ese momento pasó una amiga con un taxi y vio un accidente y a mí llorando, la pobre se bajó del taxi, se dejó el portátil y no podía dejar de llorar para explicarle que no, que no había pasado nada”, relataba ya entre risas.

Almudena confesó que llevaba viendo el programa desde que tenía 11 años y le parecía increíble estar ahora allí. Y no dudó después en reflexionar sobre la vejez al abordar el tema de la nueva película. “Es una película de entrar en emociones muy profundas, me apoyé en el amor que tengo a mis abuelos. A veces, por circunstancias de la vida, no podemos cuidar de las personas que nos han cuidado. Más allá del terror, en la película hay un conflicto con el que se puede empatizar mucho”, comentó la actriz.

Comienzos de modelo

Amor relató también que “Susana, mi personaje, trabaja como modelo en París, su abuela tiene un derrame cerebral y vuelve para cuidar de ella, justo ahí es cuando empiezan a suceder acontecimientos extraños”.

Pablo Motos recordó que ella también ha hecho trabajos de modelo en la realidad: “Hice mis pinitos para pagarme mis estudios de Publicidad. Al final creo que vivimos en una sociedad demasiado narcisista en la que no quieres hacerte viejo, pero es una incongruencia porque hacerte viejo es cumplir años”, añadió.