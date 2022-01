¿Qué series y películas ver hoy, 15 de enero?

Polar Express

SNOWPIERCER

Estados Unidos, 2020-2022. CIENCIA FICCIÓN. 44-51 minutos. (3 temporadas, 31 episodios).

Muy pronto llegará la ya tercera temporada de esta serie distópica de ciencia ficción post-apocalíptica, basada en el filme del mismo título de Bong Joon-ho y el cómic original francés de Jacques Lob. Prosiguen los misterios y desafíos, con sus matices de crítica social, en el interior del gigantesco tren que reúne a los últimos supervivientes de la humanidad en una Tierra glacial, separados como siempre en vagones de primera, segunda y tercera. Nada cambia. NETFLIX.

El juego del poder

HOUSE OF CARDS

Reino Unido, 1990, THRILLER POLÍTICO, 55 minutos. (4 episodios).

Esta fue la primera. Espléndida miniserie británica basada en la novela de Michael Dobbs, adaptada por el inevitable Andrew Davis, sobre las maquiavélicas maniobras del líder del partido conservador Francis Urquahrt, interpretado por Ian Richardson, para convertirse en primer ministro, sin retroceder ante manipulación o chantaje alguno. Le seguirían dos series más y, por supuesto, el remake americano. RTVE.es.

Transgrediendo

THE LADY AND THE DALE

Estados Unidos, 2021, DOCUMENTAL, 53 minutos (4 episodios).

Fascinante retrato de Liz Carmichael, nacida Jerry Dean Michael, que sorprendió y estafó al mundo con su coche de tres ruedas en plena crisis de los 70. Un personaje transgresor, sin duda. Que se lo digan al FBI. HBO Max

Las patrullas del tiempo

VIAJEROS

Canadá, Estados Unidos, 2016-2018, CIENCIA FICCIÓN, 45 minutos. (3 temporadas, 34 episodios).

Desde un oscuro futuro, la humanidad consigue enviar grupos de operativos especiales al pasado, apoderándose de personas a punto de morir, para contrarrestar los nefastos efectos de acciones que pueden llevar a la catástrofe. Ya están tardando. SYFY.

La mala semilla

NIÑOS ASESINOS

Canadá, Estados Unidos, 2011-2015, DOCUMENTAL CRIMEN REAL, 60 minutos. (4 temporadas, 70 episodios).

Serie que recrea una sorprendente cantidad de casos de asesinato cometidos por niños y menores de edad, poniendo sobre el tapete cuestiones como el origen de la violencia o la crueldad infantil. Guillermo Brown era un psicópata. CRIMEN & INVESTIGACIÓN.

CINE

LA SALAMANDRA ROJA

BOM. 12:45

Reino Unido, Italia, 1981. Franco Nero, al frente de un estupendo reparto, protagoniza este entretenido eurothriller político y de espionaje, basado en una popular novela de Morris West. Impresionante música de Jerry Goldsmith.

TERROR EN AMITYVILLE

DARK. 18:45

Estados Unidos, 1979. Uno de los clásicos del terror paranormal, basado en el caso “real” recogido por Jay Anson. Daría inicio a una interminable franquicia, pero sigue siendo la primera y la mejor.

¡QUÉ DILEMA!

NEOX. 23:45

Estados Unidos, 2011. ¿Cómo le dices a tu mejor amigo que su mujer le engaña? No busques la respuesta en esta comedia de Ron Howard, pero sí un rato divertido con Vince Vaughh y Kevin James.

LOS COMPAÑEROS DEL DIABLO

TRECE TV. 01:40

Francia, Italia, Bélgica, 1970. Otro eurothriller con director británico, Terence Young, y reparto internacional encabezado por Charles Bronson, para una historia de suspense y acción basada en novela de Richard Matheson. Muy recomendable.