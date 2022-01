¿Qué series y películas ver hoy, 20 de enero?

SERIES

Los límites de la realidad

FRINGE

Estados Unidos, 2008-2013. CIENCIA FICCIÓN. 43-81 minutos. (5 temporadas, 100 episodios).

A partir de hoy, la mítica serie creada por J. J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci vuelve a estar disponible al completo para sus fans. Digna y voluntaria sucesora de “Expediente X”, los casos extraordinarios a los que se enfrenta una división especial del FBI para lo inexplicado y misterioso. Fantasía, mitología, crimen y suspense, conectado todo por la existencia de universos paralelos, para una franquicia que sigue viva en cómics, videojuegos y novelas. HBO Max.

De demonios y hombres

DEVILMAN CRY BABY

Japón 2018, FANTASÍA OSCURA, ANIMACIÓN, 25 minutos aprox. (10 episodios).

Puesta al día del clásico manga creado por Go Nagai en los 70. La lucha sin cuartel de Akira Fudo, un joven medio humano medio demonio, contra la antigua raza de demonios que busca destruir a la humanidad. Aunque no del gusto de todos los seguidores del original, una potente relectura que se mantiene fiel a su espíritu. NETFLIX.

Just for one day

HEROES

Estados Unidos, 2006-2010, SUPERHÉROES, 42 minutos (4 temporadas, 77 episodios).

¿Qué harías si descubres que eres súper-poderoso? Esta serie intentó mostrar gente “normal” en el trance de convertirse en superhéroes a su pesar… Y, sin estar basada en ningún cómic, se convirtió en auténtico fenómeno de culto. AMAZON PRIME.

Raro, raro, raro...

STRANGEST THINGS

Reino Unido, 2021, DOCUMENTAL, 60 minutos aprox. (10 episodios).

De la primera batería eléctrica babilónica a la Máquina Enigma, de las joyas de Tutankamón al manuscrito Voynich, un recorrido por algunos de los objetos más extraños en museos e instituciones. Y esta vez no son alienígenas. CANAL HISTORIA.

Reino animal

LARGA VIDA AL REY JULIEN

Estados Unidos, 2014-2017, COMEDIA, ANIMACIÓN, 22 minutos. (78 episodios).

Desopilante y peluda animación 3-D para todos los públicos, spin-off de “Madagascar”, lleno de slapstick, imaginación y humor, con un aire de fábula satírica muy poco infantil y algo política, que ha conquistado a espectadores y crítica. NETFLIX / DREAMWORKS.

PELÍCULAS

Aquel maldito tren blindado

BOM. 10:41

Italia, 1978. Los auténticos “malditos bastardos” amados por Tarantino y los degustadores del cine italiano de género degenerado. El macaroni war o spaghetti combat por excelencia, dirigido por el gran Enzo Castellari.

Alerta: misiles

TRECE TV. 16:10

Estados Unidos, Alemania, 1977. Paranoico y tenso thriller político y militar, realizado con energía por Robert Aldrich y con reparto veterano, encabezado por Burt Lancaster y Richard Widmark. Según novela original de Walter Wager.

Un cadáver a los postres

MOVISTAR CLÁSICOS. 18:50

Estados Unidos, 1976. La parodia definitiva del whodunit, adaptación de la obra de Neil Simon, con un plantel de comediantes insuperable, brillante ingenio, guiños a los conocedores… Y, a los postres: Truman Capote.

Tiempo límite

MEGA. 22:15

Estados Unidos, 2001. Ojo: sólo para fanáticos de Steven Seagal… O de Tom Sizemore. Un thriller del que reniega hasta su director, el psicotrónico Albert Pyun, pero que posee un encanto palomitero irresistible.