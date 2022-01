Massiel, ¿volvería a presentarse a Eurovisión?

Tanxugueiras, Chanel, Gonzalo Hermida, Rayden, Xeinn, Varry Brava, Blanca Paloma y Rigoberta Bandini se enfrentarán este sábado en la final del Benidorm Fest, de donde saldrá el próximo representante de España en Eurovisión. Nos ilusionamos a pesar de que solo lo hemos ganado en dos ocasiones: Massiel en el año 1968 con ‘La la la’ y Salomé, en 1969, con ‘Vivo cantando’.

Aprovechando su reaparición en el estreno de la nueva obra de Loles León, Chance ha preguntado a Massiel por Benidorm Fest pero, fiel a su sinceridad, ha confesado no estar viendo el festival y no tener ni idea de quienes son los candidatos a representarnos en Eurovisión: “No lo estoy viendo y no creo que vea la final. Nunca veo las previas, veo las finales”. “Consejos a esta edad al que gane... ninguno” ha apuntado, asegurando que los artistas “son de otra generación y hacen lo que quieren”.

¿Volvería a presentarse al festival que la lanzó a la fama como han intentado hacer las Azúcar Moreno (eliminadas en la semifinal del Benidorm Fest)? Massiel lo tiene claro: “Guapa, tengo 74 años, soy abuela y estoy retirada y feliz”.sus declaraciones!