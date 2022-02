El mal trago de Pablo Motos con Lali Espósito y su apuesta de pareja abierta: “una cosa es ser leal y otra fiel”

La actriz y cantante argentina Lali Espósito fue a “El Hormiguero 3. 0″ de Antena 3 para presentar su nuevo single “Disciplina” y entre otras cosas hablaron de la tercera temporada de “Sky Rojo”, serie por la que se ha hecho conocida Lali en España. La interpreta con Miguel Ángel Silvestre y para la tercera temporada confirmó el fichaje de Rauw Alejandro.

Antes de comenzar con la entrevista en profundidad, la cantante puso a Pablo Motos en un apuro: “Te he traído la ciencia del mate porque me pareció un buen regalo”, le dijo la argentina al presentador mientras mostraba el recipiente recién llegado de su país para prepararle la bebida: “Tengo unos 200″, afirmó Espósito.

“Acabo de hacer una trampa, que los argentinos no me puteen, el mate no está curado porque la madera no debería estar clara. Normalmente, se le pondría durante dos días hierba mojada para que la madera coja el sabor y así, sí puedes tomar el mate”, argumentaba.

La prueba

Motos antes que nada admitía: “no me he tomado uno en mi vida. Dicen que la primera vez no te gusta”, y decidió probarlo amargo en vez de dulce porque la argentina señaló que “es de macho” beberlo así.

Motos probando mate FOTO: Atresmedia

Lali le explicó que no moviera la caña por donde se bebe porque “es una falta de respeto para el argentino y el uruguayo”, y mostró un termo con la bandera de su país que contenía “agua caliente, pero sin el punto del té, no tiene que estar hervida”.

“Si no me gusta ¿Finjo?”, preguntó.

¡”El pueblo argentino te está mirando!”, exclamó la actriz metiendo presión mientras Motos probaba la bebida y torcía el gesto. Lali le sugirió otra oportunidad. “Me puedo suicidar si quieres... es que está muy amargo”.

“Tienes razón, el primero me supo mal, pero ya no... no tomo más que no duermo”, comentó para zanjar la prueba.

"La base de todo es amar con franqueza" - @lalioficial habla de la lealtad en las parejas abiertas #LaliEH pic.twitter.com/hLzDdFlq2X — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 9, 2022

Y entrando en faena sobre el single que venía a presentar no tuvo tapujos en hablar claro: «Me gustaba el concepto. Todos ocultamos cosas y el vídeo es una fantasía de lo que nos gustaría hacer y, a veces, no nos atrevemos ni a decir», contó Lali que habló sobre el amor libre. «Actualmente me gusta la idea de pareja abierta. Es algo muy personal. Una cosa es ser leal y otra cosa es ser fiel», argumentaba. Espósito razonaba su filosofía: «Siempre estamos queriendo que nos quieran, a pesar de tener la mente muy abierta. Y mi reto no es tanto aguantarme que el otro esté con otra gente, sino saber que, aunque yo tenga mi particularidad que me hace única, hay un montón de gente espectacular. Yo no puedo ser lo único para otra persona, y viceversa».