El lado más humano de Roberto Leal en “Pasapalabra”

Y es que ser una estrella de la televisión no solo trata de hacer bien tu trabajo y respetar a los espectadores, si no de comportarse igual de bien dentro y fuera de las pantallas. Y así lo demuestran grandes profesionales del entretenimiento como el caso de Roberto Leal, presentador de “Pasapalabra” que tiene la merecida fama de no perder la sonrisa en ningún momento. Isabel Muñoz, corrdinadora de invitados, quiso compartir con sus seguidores y los del programa el último detalles que demuestra la calidad humana de Roberto Leal.

“En noviembre de 2021, Roberto Leal recibió merecidamente el Premio Ondas al Mejor Presentador, en un acto donde demostró su calidad humana con unas emotivas palabras hacia su padre, que no pudo vivir este momento tan especial de nuestro presentador”, relatan desde la web de Antena 3. El programa cuenta como hace unos días recibieron la visita del ex concursante Luis de Lama en una visita improvisada al equipo y compañeros. Bajo su brazo un galardón muy reconocible: el Premio Ondas.

¿Cómo es posible que Luis de Lama tenga un Ondas? ¿será el de Roberto Leal que se lo habrá prestado? El misterio lo resolvió Isabel Muñoz, que compartyió una foto en Instagram en la que explicaba que “En la vida te puedes encontrar con gente buena, muy buena o extremadamente buena” y continuaba hablando de “Pasapalabra”: “Pues este programa tiene la suerte de tener a una de esas personas que te hacen el trabajo fácil, que empatiza con todos los invitados y que sabes, que venga quien venga, el siempre sacará lo mejor de ellos, haciendo que tu trabajo luzca de la mejor forma posible!”, en clara referencia a Leal.

Inmediatamente debajo de la foto de ella junto al presentador y Paloma González y en la que cuenta la anécdota de que “hace unos meses @robertolealg (nuestro Rober), se llevó un Ondas por @pasapalabra muy bien merecido.👌👌Semanas después, nos regalo a cada uno del equipo, una réplica de ese premio donde ponía “Esto también es tuyo”.

Esos explicaría la cantidad de réplicas del galardón y cómo se pregunta Isabel, “Conocéis a mucha gente que haga esto en esta profesión????Ahí lo dejo..:” Para terminar ejemplifica el buen rollo con la foto y el siguiente texto: “Esta foto representa el buen rollo del programa con mi súper amiga/familia @palomapasapa que te adoro y con nuestro Roberto.El Trio calavera 😂😂😂🥳🥳🥳🥳Hay días que nos miramos y decimos.. vivir esto es un auténtico lujo .. y encima nos pagan!😂😂😂Os adoro, chicos!Por muchos años más juntos, disfrutando de nuestros éxitos!♥️♥️♥️”