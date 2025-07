¿Te ha gustado "Sin medida" ("Too Much") la nueva serie de Netflix? Aquí te listamos todas sus canciones

La nueva serie de Netflix, "Sin medida" ("Too Much"), dirigida y creada por Lena Dunham junto a su esposo Luis Felber, ha llegado no solo para conquistar a los amantes de la comedia romántica, sino también a quienes disfrutan de una banda sonora ecléctica y cuidadosamente seleccionada. La música en "Sin medida" es mucho más que un acompañamiento: es un personaje más que narra, emociona y acompaña a los protagonistas en su viaje de autodescubrimiento y amor en Londres.

La selección musical de la serie es un viaje a través de géneros y épocas, donde conviven desde himnos pop y baladas indie hasta clásicos del hip hop y joyas alternativas. La curaduría musical estuvo a cargo de Luis Felber (Attawalpa), quien además aporta varias composiciones originales, logrando que la música refleje la diversidad y el estado emocional de los personajes. La serie ofrece una experiencia sonora que puede atraer tanto a quienes buscan nostalgia como a quienes prefieren descubrir nuevos talentos. Es una playlist para bailar, llorar, enamorarse y sanar, repleta de "girlboss bangers", baladas psicodélicas y guiños a la cultura pop británica y estadounidense.

La voz indie de la serie

Detrás del alias Attawalpa está Luis Felber, músico británico-peruano y esposo de Lena Dunham. Su contribución a la banda sonora es clave, no solo por los temas que interpreta, sino también por su sensibilidad para seleccionar canciones que conectan con las emociones de los protagonistas. Attawalpa aporta dos temas originales a la serie: “Always The Girls” y “True Love Trajectory”, ambos con un estilo indie alternativo, introspectivo y con tintes electrónicos que reflejan su sello personal.

Attawalpa ha trabajado previamente en bandas sonoras para los proyectos de Dunham, como “Sharp Stick” y “Catherine, Called Birdy”, siempre explorando la autoexpresión y la vulnerabilidad masculina desde una perspectiva contemporánea y multicultural. Su música, caracterizada por guitarras atmosféricas y letras honestas, es un puente entre la tradición británica y la herencia peruana, y en "Sin medida" logra ser el hilo conductor emocional de la historia.

Lista de canciones de "Sin medida" ("Too Much")

A continuación, te presentamos la lista de canciones destacadas por episodio:

Episodio 1

"London Bridge" – Fergie (2006)

"No Bad Energy" – Miraa May (2019)

"You Broke My Heart Again" – Teqkoi & Aiko (2020)

"Dead or Alive (feat. Jimmy Jones)" – Cam'ron (2004)

"Always The Girls" – Attawalpa (2022)

"Spring Has Come" – aran (2022)

"Slow Like Honey" – Fiona Apple (1996)

Episodio 2

"Pressure to Party" – Julia Jacklin (2019)

"Itty Bitty Piggy" – Nicki Minaj (2009)

"Angels Like You" – Miley Cyrus (2020)

"The Jump Off" – Lil' Kim (2003)

"You Know Me More Than I Know" – John Cale (2012)

"Are You With Me Now?" – Cate Le Bon (2019)

Episodio 3

"touch tank" – quinnie (2022)

"adore u" – Fred Again… & Obongjayar (2023)

"Angel Lover" – Dave Antrell (2021)

"Maggot Brain" – Funkadelic (1971)

"Falling Apart" – Slow Pulp (2020)

Episodio 4

"Anything" – Adrianne Lenker (2020)

"Jon Spanyol" – Hazy Days (2021)

"Tap In" – Saweetie (2020)

"Get Stupid" – Joshwa (2022)

"Butterflies" – Kacey Musgraves (2018)

Episodio 5

"Push Tuck" – Sleaze (2021)

"Angel of My Dreams" – JADE (1992)

"Greek Tragedy" – The Wombats (2015)

"Dream Woman" – Suki Waterhouse (2022)

"Massachusetts" – Jensen McRae (2021)

"It's Too Late" – Carole King (1971)

"Pocket" – Rachel Chinouriri (2022)

Episodio 6

"Sister You Said" – Sarah Meth (2022)

"Praying" – Misty Miller (2015)

Episodio 7

"Human" – Molly Sarlé (2019)

"You Found Me" – Kevin Morby and Waxahatchee (2021)

Episodio 8

"Get Busy" – Sean Paul (2003)

"Swimming Pools (Drank)" – Kendrick Lamar (2012)

"See You Later" – U.N.P.O.C. (2003)

Episodio 9

"Girls" – The Dare (2022)

"Erection" – The Faint (2004)

"Have Yourself a Merry Little Christmas" – Rita Ora (2022)

"Don't Smoke in Bed" – Nina Simone (1958)

"Farewell Transmission" – Song: Ohia (2003)

"Free" – Nrvs (2022)

Episodio 10

"Old Recliners" – Role Model (2022)

"Bigger Than the Whole Sky" – Taylor Swift (2022)

"Run for Cover" – Sugababes (2000)

"I Want to See The Bright Lights Tonight" – Richard and Linda Thompson (1974)

"True Love Trajectory" – Attawalpa (2022)

El reparto que casi no cabe en 10 episodios

►Es una locura la cantidad de caras conocidas que deambulan por «Sin medida». Está clara la capacidad de reclamo que tiene Dunham. Si uno se sorprende muchísimo de encontrarse a Andrew Rannells o a Jessica Alba en el primer episodio, las estrellas aparecen durante toda la temporada. Entre ellos destacamos a Stephen Fry, Rita Ora, Andrew Scott, Kit Harington, Jennifer Saunders y Naomi Watts. «Había tantos actores a los que respeto que pensé: ‘Aunque el personaje aparezca en uno o cuatro episodios, quiero darles algo a lo que aferrarse’», dijo Lena Dunham durante una entrevista.