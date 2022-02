El motivo por el que Jordi González se aleja de Telecinco: “Me he tomado un año sabático”

Mucho se comentaba desde que a finales de 2021 Jordi González despidiera la primera temporada de “Secret Story: la casa de los secretos” y desapareciera de la escena de Telecinco donde tenía mucho peso y presencia. Desde entonces se desataron los rumores sobre su futuro.

Dos meses después ha sido el propio protagonista el que ha despejado las dudas.

“La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba”, admitía el catalán. Y no lo dejaba ahí, aprovechaba para hacer una recomendación: “quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”.

Esto implica que para la edición de “Supervivientes 2022″ es probable que no estará. Trabajo que ha venido realizando desde que tomó el releve en el año 2019 a Sandra Barneda.

En los últimos tiempos son muchos los rumores que se han levantados al haber cambiado la presencia de Jordi González en los programas estrellas de la casa. De momento parece estar zanjado. El tiempo dirá.