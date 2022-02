Jordi Juan Raja: «Me niego a decir que cualquier tiempo pasado en periodismo fue mejor»

S in duda estamos en un momento informativo histórico, donde un periodista se acuesta de madrugada con una reunión de urgencia del Partido Popular que dirimirá el futuro de Pablo Casado, y se levanta de madrugada con el comienzo del bombardeo de Ucrania por parte de Rusia. En esta jornada de jueves cargada de noticias participó el director de «La Vanguardia», Jordi José Raja, en el Foro Nueva Comunicación bajo el mecenazgo de Telefónica. Al acto asistieron la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta; el diputado de ERC, Gabriel Rufián; el ministro de Sanidad con el PP Alfonso Alonso; Javier de Godó, presidente del grupo, y sus consejeros delegados, sus hijos, Carlos y Ana; José Creuheras, presidente de los grupos Planeta y Atresmedia; Manuel Mirat, consejero delegado de Prisa; Pedro J. Ramírez, director de «El español»; Iván Redondo, Josep Pedrerol, Edmundo Bal y José Blanco, entre muchos otros.

José Luis Rodríguez, presidente y director general de Nueva Economía Fórum introdujo la importancia del diario catalán «fundado en 1881, de propiedad familiar y siempre fiel a sus valores fundacionales. Cinco generaciones de la familia Godó han estado al frente del rotativo». El periodista Fernando Ónega fue el encargado de la semblanza de Raja y bromeó sobre su nombre: «Me cayó muy bien: Jordi y Juan. Creí que era un truco de supervivencia en Cataluña: mitad catalanista, mitad españolista». Ónega quiso valorar la labor de director de un medio, que hoy en día «se parece a dirigir una tienda abierta 24 horas», ya que con las nuevas tecnologías no hay descanso. Y a la incipiente Guerra en Ucrania y sobrevivir a «los impuestos del Govern», hay que sumarle que: «Estornudo de Puigdemont, nueva edición». En serio ya, el presentador quiso felicitar el esfuerzo de sobrevivir a «oleajes», «injerencias» y «zarandeo de las redes sociales» y resaltó la importancia de tener detrás a un grupo como Godó.

Yolanda Díaz, Javier y Carlos Godó, José Creuheras y Gabriel Rufián FOTO: Jesus G. Feria La razon

En su intervención, Jordi Juan Raja respondió a varias cuestiones de actualidad como la situación actual de la Prensa. «Es muy compleja en los medios de comunicación, pero en general en todas las organizaciones y todos los grupos sociales. Las certezas que teníamos hace unos años sobre qué pasará en el futuro han cambiado por completo». Y no hablaba sólo de la digitalización, si no que citó «la revolución verde, que está en marcha»; la pandemia, y «hoy mismo nos encontramos con un conflicto armado aquí al lado, en los Balcanes». Y aunque sabe que el periodismo de ahora «es distinto al de hace años, me niego a decir que cualquier tiempo pasado en periodismo fue mejor que el actual». Además, aseguró Raja, «somos un grupo muy consolidado, este año hemos celebrado 141 años. El editor lleva más de 50 años al frente del proyecto, es el gran editor de España. Y hay una siguiente generación preparada. El grupo Godó, ‘’La Vanguardia”, sobre todo es una fuerza serena, muy tranquila para abordar todo lo que tenemos por delante». Y agradeció la digitalización que ha permitido que el diario llegue a toda España, con su modelo de suscripción, que considera «un éxito»: «Muchísima gente que leía nuestras ediciones digitales gratuitamente, ahora paga por los contenidos».

Ante la oportunidad de definir al periódico que dirige quiso explicar que «es un diario muy plural. Tenemos un abanico de opinadores que oscilan desde la izquierda a la derecha, del independentismo al no independentismo». Tuvo tiempo también para considerar que Alberto Núñez Feijóo sería «un revulsivo interesante en la política española» y pedirle al Gobierno que de más pasos para atajar la posible vuelta del indepedentismo a Cataluña: «Si no se actúa con inteligencia y política lo de Cataluña puede volver a emerger y en una situación de crisis los populismos buscan cualquier cosa para agarrarse».

Miquel Iceta junto a Jordi Juan Raja y Yolanda Díaz FOTO: MARISCAL EFE