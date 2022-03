Felipe González a Jordi Évole: “Hay muchos hijos de Putin por el mundo”

Felipe González cumple 80 años el próximo 5 de marzo y con este motivo Jordi Évole le entrevistó el pasado noviembre sobre muchos temas. Incluso la información existente entonces ya auguraba que algo pasaría en Ucrania y así lo manifestó en unas palabras proféticas: “Putin terminará arrasando Ucrania, no tiene límites. Un horror de otra época que va a cambiar el mundo”.

“Usted cumple 80 años, ¿lo va a celebrar?”, pregunta el periodista al expresidente del Gobierno, que afirma que comerá con sus tres hijas por primera vez. Así e sla promoción del programa “Lo de Évole” de este domingo con Felipe González como invitado y que el periodista ha compartido en su cuenta de Twitter.

Ambos hablaron de varios temas, pero lo más sorprendente es que incluso hecha hace varios meses, el político ya atisbaba lo que iba a psar en Ucrania. "Putin terminará arrasando Ucrania, no tiene límites. Un horror de otra época que va a cambiar el mundo", dice González en el vídeo debidamente contextualizado. "Esta entrevista se cerró en noviembre. El expresidente cumplía 80 años, y 40 de que llegó a la Moncloa. Nadie hablaba de guerra. Queríamos una entrevista más personal, pero fue inevitable hablar de Putin", dice Évole en redes sociales.

Además se atreve a hablar muy claro sobre el tema: Insiste González en que lo que vaya a suceder “puede ser” de la misma importancia histórica que la caída del muro de Berlín. “Tenemos que saber la verdad. Ya nos está afectando: el precio de la energía no va a flexionar a la baja sino más bien al alza, el impacto de la inflación va a ser más permanente, tenemos un problema en el campo serio y el gran granero del mundo es Ucrania. Incluso si la guerra termina pronto, el conflicto va a durar mucho tiempo”.

Y matiza claramente su opinión sobre el dirigente ruso: “Putin parece más Hitler que Stalin, y hay muchos hijos de Putin por el mundo”.

Jordi Évole no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle por la nueva política ligada a la crisis del Partido Popular, aunque antes de saberse el papel de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “¿Cómo definiría el expresidente de España a Isabel Díaz Ayuso?”, preguntó. “No me atrevo a definirla”; afirma el socialista, que destaca que sólo se imagina una cosa: “Cómo sería su participación, intervención u opinión en uno de estos Consejos de la OTAN sobre la crisis de Ucrania, y me cuesta encajarla”, contestó el ex presidente del Gobierno.