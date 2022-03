Televisión lineal y plataformas se vuelcan con el Día de la Mujer

Todas las cadenas de televisión lineal, públicas y privadas, y las plataformas de streaming han hecho un esfuerzo para ofrecer hoy una parrilla orientada a celebrar el Día Mundial de la Mujer. Películas, series y programas especiales irán enfocados a darle valor a la historia, lucha y victoria de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

AMC

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante marzo y en especial el martes 8, los canales de televisión SundanceTV, Somos, DARK y XTRM, producidos por AMC Networks International, rinden homenaje a las mujeres protagonistas y creadoras en una programación especial con más de 50 títulos. Además de su emisión en los canales, gran parte de estos contenidos estarán disponibles bajo demanda en los principales operadores de televisión.

Charo López FOTO: La Razón AMC

Entre los contenidos, el especial invita a los espectadores a descubrir a mujeres cineastas inspiradoras de todo el mundo en el ciclo ‘Creadoras’ en SundanceTV con nombres como Isabel Coixet, Icíar Bollaín, Agnès Varda, Deniz Gamze Ergüven o Alejandra Márquez; o la selección de títulos con algunas de las actrices españolas más emblemáticas de la historia del cine español como Sara Montiel, Emma Suárez, Rocío Durcal o Carmen Maura en el especial ‘Las grandes mujeres de nuestro cine’ en Somos, el canal especializado en el cine español de todos los tiempos. Asimismo se podrá disfrutar del especial ‘Scream Queens’ en DARK, el único canal en España dedicado al terror, que muestra la evolución de las mujeres en el cine de género a lo largo de las décadas, con rostros tan destacados como Jamie Lee Curtis, Ana Torrent, Charlize Theron, Tony Collete o Lupita Nyong’o; o ‘Armadas y cabreadas’, una selección de películas emitidas en el canal especializado en acción XTRM, protagonizadas por personajes tan combativo como Zhang Ziyi o Michelle Yeoh en ‘Tigre y dragón’.

Sundance TV

Viernes 11. ‘Amistades salvajes’ (2019). Directora: Sophie Hyde

Sábado 12. ‘Lost in translation’ (2003). Directora: Sofia Coppola

Domingo 13. ‘Las niñas bien’ (2018). Directora: Alejandra Márquez

Viernes 18. ‘Mustang’ (2015). Directora: Deniz Gamze Ergüven

Sábado 19. ‘Mi mejor verano’ (2018). Directora: Becca Gleason

Domingo 20. ‘Sin techo ni ley’ (1985). Directora: Agnes Varda

Viernes 25. ‘Aprendiendo a conducir’ (2014). Directora: Isabel Coixet

Sábado 26. ‘Una cuestión de género’ (2018). Directora: Mimi Leder

Domingo 27. ‘Entre ellas’ (2016). Directora: Solange Cicurel

Somos

Especial mensual:

Cada noche del fin de semana de marzo, a las 21:30h, Somos, el canal dedicado al de todos los tiempos, ofrece una selección de títulos con las actrices españolas más emblemáticas, reflejando la situación y el momento que la mujer ha vivido a lo largo de diferentes etapas de nuestra historia.

Sábado 5. ‘Señora doctor’ (1973)

Domingo 6. ‘Amor bajo cero’ (1960)

Sábado 12. ‘¡Ay, Carmela! (1990)

Domingo 13. ‘Amantes’ (1991)

Sábado 19. ‘La buena estrella’ (1997)

Domingo 20. ‘La pasión turca’ (1994)

Sábado 26. ‘Una señora llamada Andrés’ (1970)

Domingo 27. ‘Rocío de la Mancha’ (1962)

Especial 8 de marzo en Somos:

El canal especializado en cine español Somos dedica su programación a esta jornada a través de doce títulos protagonizados por algunas de las actrices más representativas de nuestro cine. ‘Morena clara’ (1954); ‘Sobreviviré’ (1999) ;‘La violetera’ (1958) ;‘Señora doctor’ (1973) ;‘Amor bajo cero’ (1960) ;‘Una señora llamada Andrés’ (1970) ;‘Rocío de la Mancha’ (1962) ;‘La buena estrella’ (1997) ;‘La pasión turca’ (1994) ;‘¡Cómo está el servicio!’ (1968) ;‘¡Ay, Carmela!’ (1990) ;‘Amantes’ (1991.

DMAX

Fueron un referente para su pueblo, introdujeron innovaciones que mejoraron la vida de la gente y rompieron barreras y estereotipos. Y, todo ello, siendo mujeres en un mundo y un tiempo liderado únicamente por hombres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, DMAX emite una programación especial protagonizada por tres mujeres inteligentes, poderosas y pioneras que hicieron historia.

Mañana martes 8 de marzo, a partir de las 22.30 horas, el ESPECIAL MUJERES EN LA HISTORIA en DMAX incluye la emisión del documental ‘LA TUMBA PERDIDA DE CLEOPATRA’ y los episodios especiales de ‘TESOROS AL DESCUBIERTO: EL BUSTO DE NEFERTITI’ y ‘ESPEDICIÓN AL PASADO: AMELIA EARHART’.

RTVE

Coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo, RTVE extiende a todo el mes el mensaje por la igualdad. Este año, la Corporación pone el foco en las brechas que siguen separando a mujeres y hombres, los espacios de discriminación y desigualdad que hay que cerrar para alcanzar la paridad real.

#RTVEObjetivoIgualdad y #LaGranConsulta

RTVE lanza esta campaña que reivindica la igualdad, con el apoyo de rostros de prestigio: la directora de orquesta Virginia Martínez, la investigadora del CSIC Elena García Armada, la chef Carme Ruscalleda, los actores José Sacristán y Miguel Ángel Muñoz y el presentador y escritor Boris Izaguirre. Se emitirá en radio, televisión y web del 5 al 13 de marzo para impulsar el ODS 5 de la Agenda 2030, que busca lograr la igualdad y empoderar a mujeres y niñas. ‘La Gran Consulta’ de RTVE se volcará durante el mes: pondrá en marcha una encuesta monográfica sobre igualdad para que la ciudadanía exprese qué espera en esa materia de la radio y la televisión públicas, como ya ha hecho con sus consultas ‘La RTVE que quieres’ y ‘La música que quieres’ y prevé hacer con otros ámbitos como el cine. Además, se trasladará ese mensaje en las distintas paradas del estudio móvil de ‘La Gran Consulta’, en Sevilla (jueves 10) o Ávila (jueves 17). El Portal Igualdad RTVE reunirá toda la programación sobre el 8M en formato vídeo, texto y podcast. Incluirá también documentos de interés, como la Guía de Igualdad de RTVE, traducida a las lenguas cooficiales, al inglés y al francés y que convierte a la Corporación en el primer grupo audiovisual que cuenta con este marco de referencia.

Informativos volcados con el 8M y la brecha de género

Los servicios informativos de RTVE realizarán una radiografía de las brechas de género para superarlas y analizarán su evolución. Del viernes 4 al martes 8 habrá un amplio despliegue en todas las ediciones del Telediario, el Canal 24 Horas, los informativos de RNE y la web de noticias, en el que participará la red de corresponsalías y Centros Territoriales. Además de este eje central, prestarán atención a otros asuntos de especial gravedad como las violencias machistas y a los colectivos de mujeres más vulnerables. La situación actual de las mujeres en el mundo, por ejemplo, será analizada por la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Anita Bhatia, en una entrevista especial que se difundirá en Canal 24 Horas y RTVE.es. Y de igualdad y reivindicaciones feministas también hablarán la ministra de Igualdad Irene Montero el día 7 en ‘24 Horas’ de RNE y el día 8 en ‘La hora de La 1′, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz el martes 8 en ‘Las mañanas de RNE’.

Programas de actualidad: entrevistas, reportajes y debates Durante la primera semana de marzo, ‘La hora de La 1′ pondrá el foco en la brecha salarial, el deporte, la conciliación familiar y las movilizaciones feministas, con testimonios y expertos. Y el día 8 organizará un debate entre mujeres jóvenes con influencia en distintos ámbitos sobre los cánones de belleza, las redes sociales, las relaciones sexuales, el acoso o la violencia en pareja. ‘España Directo’ ofrecerá reportajes con mujeres sobresalientes que se han enfrentado a brechas profesionales. ‘Aquí la Tierra’ dirigirá su mirada al mundo rural, mientras que ‘Corazón’ se fijará en la brecha en el mundo de la cultura y ‘Flash Moda’, en mujeres poderosas que se han abierto camino en el mundo de la moda. Además, ‘Comando Actualidad’ emitirá dos reportajes especiales: el jueves 10 de marzo, ‘Quién cuida a quién’, un análisis del sector del cuidado de personas dependientes, tarea mayoritariamente invisible, en el ámbito privado y no remunerada. Y el 17 de marzo, ‘Prostitución, en el limbo legal’, que aborda el debate entre la regulación y la abolición de esta actividad.

La 1, La 2 y RTVE Play ofrecerán una mirada feminista a través de cine y documentales, que comenzará este sábado 5 de marzo en ‘Cine de Barrio’ con la icónica ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ y la actriz María Barranco como invitada de Alaska en el plató. La 1 completará el fin de semana con otras cintas que reflejan el origen de los movimientos de liberación de mujeres: el sábado por la noche, ‘Rompiendo las normas’ y ‘Colette’, ambas protagonizadas por Keira Nightley. Y el domingo 6, el estreno en La Película de la Semana de ‘El escándalo’, protagonizada por Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman.

COSMO

Guerreras FOTO: ola grochowska fot. Ola Grochowska

COSMO estrena a las 22h Guerreras, una exitosa serie polaca ambientada durante la Segunda Guerra Mundial donde tres mujeres se unen a la resistencia para luchar contra los nazis en la Varsovia ocupada. La historia documentada ha ignorado descaradamente las proezas de las mujeres en muchos momentos clave y la lucha clandestina de las mujeres polacas durante la Segunda Guerra Mundial ha sido uno de ellos. Guerreras es el antídoto contra esta ceguera de género. La televisión pública polaca TVP 1 se encuentra detrás de Guerreras, una exitosa serie que el pasado mes de septiembre emitió su cuarta temporada y que ya ha sido renovada por una quinta entrega. Este drama bélico narra la invasión nazi desde una nueva perspectiva: la de tres valientes mujeres cuyos caminos se cruzan en la Varsovia ocupada.

Además, COSMO celebra el mes de la mujer con una programación muy especial dedicada a las mujeres: mujeres guerreras, luchadoras, decididas, tiernas, en definitiva, mujeres COSMO, que serán las protagonistas del mes de marzo. El martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, COSMO estrena a las 22.00 horas la serie Guerreras, un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial donde tres mujeres luchan contra los nazis en la Polonia ocupada. Además, a las 15.30 horas el canal emitirá un maratón de la miniserie Catalina la Grande, con la oscarizada Helen Mirren como la poderosa emperatriz rusa. Durante el mes de marzo COSMO también estrenará la serie The Newsreader (jueves 10 de marzo a las 22 h.) Los pequeños asesinatos de Agatha Christie: años 70 (miércoles 16 de marzo a las 22 h.), la cuarta temporada de Crímenes Perfectos (domingo 13 de marzo, a las 22.30 h.) y las esperadas segundas temporadas de Ártico (lunes 21 de marzo, a las 22 h.) y Pagan Peak (lunes 28 de marzo, a las 23 h.), cinco ficciones donde las mujeres ostentan un papel fundamental. Pero eso no es todo… Sigue leyendo para descubrir las 8 novedades de COSMO para el mes de marzo.

TCM

TCM se suma a esta jornada que reivindica la igualdad plena entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, también en el cine. Para ello TCM ha preparado una programación muy especial bajo el título “Ellas crean”: desde el lunes 7 de marzo al viernes 11 se emitirán, en la franja horaria de tarde y noche, películas dirigidas por mujeres. Directoras de distintas nacionalidades, como la danesa Susanne Bier, realizadora de En un mundo mejor; la alemana Maren Ade, con Toni Erdmann; la española Icíar Bollaín, de la que veremos su film También la lluvia; o la estadounidense Kathryn Bigelow, con La noche más oscura, que se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección por En tierra hostil. También se emitirán títulos como Tomboy, de la francesa Céline Sciamma, y Bar Bahar: entre dos mundos, de la cineasta de origen palestino nacida en Hungría, Maysaloun Hamoud.

Martes, 8 de marzo17:25 Tienes un email (You’ve Got Mail, 1998)19:20 Toni Erdmann (Toni Erdmann, 2016) 22:00 En tierra hostil (The Hurt Locker, 2008) 00:05 Tomboy (Tomboy, 2011)

Miércoles, 9 de marzo18:25 Mujercitas (Little Women, 1994)20:20 El porvenir (L’avenir, 2016) 22:00 American Honey (American Honey, 2016)

Jueves, 10 de marzo18:15 Ellas dan el golpe (A League of their Own, 1992)20:20 También la lluvia (Even the Rain, 2010) 22:00 Winter’s Bone (Winter’s Bone, 2010)

Viernes, 11 de marzo15:30 Lejos de ella (Away From Her, 2006)17:20 La noche más oscura (Zero Dark Thirty, 2012) 19:55 El amor tiene dos caras (The Mirror Has Two Faces, 1996)22:00 Bar Bahar. Entre dos mundos (Bar Bahar, 2016)