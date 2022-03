Atresmedia se vuelca con el Día de la Mujer recordando el «Caso Nevenka»

Con series como «Mentiras» o «Alba», que se estrena en Antena 3 este miércoles, solo un día después del Día de la Mujer, Atresmedia reforzaba su compromiso con las temáticas femeninas y su lucha por la igualdad. Pero para hoy, 8 de marzo, además laSexta ha preparado una programación especial encabezada por el estreno de la docuserie producida por Newtral, «Nevenka», que pertenece al catálogo de Netflix. Nevenka Fernández, concejala del PP por Ponferrada, es la primera política que ha ganado un caso de acoso sexual en España. La sentencia cayó contra el alcalde Ismael Álvarez, en un acontecimiento judicial sin precedentes.

La docuserie, dividida en tres capítulos que suman dos horas de emisión, narran el «infierno» que vivió esta concejala en silencio, «que empieza de forma sibilina y que cuando te quieres dar cuenta, te ha convertido en una piltrafa». Al igual que series como «Alba» o «Mentiras», «Nevenka» está dedicada a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques. Su relato es desgarrador: «Denunciar es la única salida, si no hubiese hecho lo que hice, hubiese muerto». Aunque la opinión pública pareció indignarse con este suceso, esto no evitó que algunos entornos la señalaran para siempre, lo que acabó forzando su salida de España. Esta realidad es la que viven muchas víctimas, a veces su pesadilla no acaba en los tribunales y ni siquiera la Justicia puede acabar con las consecuencias del acoso.

Combatir la brecha

La emisión íntegra de este documental estará acompañada de un debate conducido por la responsable de esta producción de Newtral, Ana Pastor. En esta segunda parte de la programación especial participarán nombres como la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el escritor Juan José Millás, la periodista Mercedes Milá y la cantante Beatriz Luengo. Precisamente, la periodista y la cantante están de actualidad. La primera por el esperado regreso, ya confirmado, de su programa de entrevistas en Movistar+ «Milá vs Milá», mientras que sobre Luengo ya surgen rumores sobre su aparición en la nueva serie del universo «Un Paso Adelante», «UPA Next».

Pero la lucha de Atresmedia por la igualdad va más allá. Nevenka no solo representa la resistencia contra el acoso sexual sino también contra el abuso de poder de autoridades como un alcalde. Así, el grupo también colabora en que la brecha de responsabilidades y cargos entre mujeres y hombres sea cada vez menor. Así lo hace con proyectos como «Reto 8 M» de la Fundación Eurofirms, al que se adhería recientemente. «Este programa es una acción de formación para mejorar la empleabilidad de las mujeres con discapacidad, cuyo objetivo es incorporar a 1.000 mujeres con discapacidad al mundo laboral, formándolas y orientándolas hasta conseguir su próximo empleo», explican desde la plataforma. Atresmedia desarrolla su compromiso de forma activa a través de tres iniciativas: generando una campaña de sensibilización, facilitando a este sector de población tres becas para cursos formativos y con actividades impulsadas por su sistema de voluntariado. Todo ello va dirigido a aumentar ese 16% que representan las mujeres con discapacidad en edad laboral que tienen un contrato, de las 890.000 personas que conforman este colectivo. Así Atresmedia colabora con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, la igualdad de género. Por si fuera poco, Antena 3 se compromete también con esta fecha con el espacio en su web «8M Día de la mujer», en el que grandes protagonistas de la cadena, como Susanna Griso o Eva González comparten sus mayores referentes femeninos y testimonios sobre las experiencias que más les han marcado en su vida profesional como mujeres.