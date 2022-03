«Upload», la serie de series que vuelve del pasado y menos futurista

Eternamente comparada con «Regreso al futuro», «The Good Place», «After life» o «The Office», serie con la que comparte creador (Greg Daniels), «Upload» vuelve para deshacerse de algunas de estas etiquetas y confirmar otras.

Si en su primera entrega «Upload» fue todo un alarde de futurismo y de propuestas tecnológicas, como lo fue «Regreso al futuro» en su día, ahora la recreación cede espacio a la profundidad de los personajes. La serie deja de concentrarse en describir el entorno tecnológico del mundo virtual después de la muerte para conocer más en profundidad a sus protagonistas. Además, Lakeview (el nombre que recibe este espacio virtual) ya no es tan «good place». Esta continuación introduce una trama criminal y agrava la lucha de clases entre ricos y pobres, además de impulsar el activismo contra la digitalización y la defensa de la auténtica realidad.

Una de las tramas centrales será ocupada por Nathan (Robbie Amell, «The Flash»). Éste contará con la visita de su incómoda mujer Ingrid (Allegra Edwards), mientras él sigue sin olvidar a su ángel de atención al cliente Nora (Andy Allo) y sigue obsesionado con descubrir cómo fue realmente su asesinato. El propio Robbie Amell asegura estar «encantado» con el desarrollo de su personaje en esta temporada, cobrando cada vez más autonomía y personalidad.

El personaje de Ingrid, por su parte, es el que más condiciona a Nathan. Interpreta a una novia tóxica, pero con la que en ocasiones se puede llegar a empatizar, así no es una villana plana sino con varias caras. Al igual que Nora también atraviesa un momento de crisis de identidad en el que se empieza a cuestionar su concepción sobre las clases. Ya no todos los ricos son egoístas y su condición social ya no es tan determinante para cada personaje.

La segunda temporada está repleta de nuevos conceptos del futuro cercano, como el nuevo programa de bebés digitales de Lakeview llamado «prototykes» y otros atisbos satíricos de los avances tecnológicos y los quebraderos de cabeza que se avecinan.

El creador de la serie es Greg Daniels, quien también ejerce de productor ejecutivo junto con Howard Klein. Y además de los actores ya mencionados, el elenco vuelve a estar completado por Kevin Bigley (Luke) , Zainab Johnson (Aleesha), Owen Daniels (A.I. Guy), Josh Banday (Ivan) y Andrea Rosen (Lucy).

Así, Amazon Prime Video, que lanza hoy esta segunda temporada de «Upload» de siete capítulos, vuelve a a apostar por la comedia absurda, después de otras producciones como «Nine perfect strangers». También se suma al reciente estreno de «Operación Marea Negra», que con la intervención de Daniel Calparsoro y Álex González está llamada a ser uno de los éxitos de la plataforma.

Todo esto mientras Amazon alimenta la expectación de los seguidores de la saga «El señor de los anillos», con la serie que contará por fin el origen de estas codiciadas joyas. Cada adelanto o teaser de esta producción que llegará después de verano supone un acontecimiento para la comunidad fan de esta saga. Pero para amenizar la espera, la plataforma ya ha anunciado otro gran estreno para los amantes de la ciencia ficción. «Outer Range» llegará el próximo 15 de abril, protagonizada durante sus ocho episodios por el nominado al Oscar Josh Brolin y creada por Brian Wakins.