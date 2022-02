«Operación Marea Negra», el hombre sumergido en ambición

Galicia está de moda. Justo cuando Alberto Núñez Feijóo salta a la primera línea de la política nacional, el actor gallego Luis Zahera protagonizaba la viral campaña para nombrar al carballo compostelano como «Árbol europeo del año», llegando a sumar a la causa a David Broncano. En ella mencionaba el polémico rechazo del jurado del Benidorm Fest a Tanxugueiras, con las que se solidarizaron nombres como Ana Peleteiro o Jordi Évole. Ahora, casi en la misma semana se estrenan dos series que abordan el largo conflicto gallego con el narcotráfico. A «Narcogallegos» de Movistar+ se suma «Operación Marea Negra» de Amazon Prime Video. Todo ello años después del fenómeno «Fariña» en Antena 3.

«Operación Marea Negra», que estrenaba ayer sus cuatro capítulos, recrea la locura que protagonizó un treintañero gallego hace tres años, atreviéndose a cruzar el Atlántico en un semisumergible desde Brasil hasta la costa gallega, transportando tres toneladas de cocaína. Álex González encarna a este ex boxeador a quien, aunque tenga diez años menos que Álex entiende bastante bien. «Precisamente creo que me ha ayudado haber vivido ya ese momento vital en el que solo ansías el reconocimiento. En su caso, la fama que no alcanzó en el ring», cuenta Álex.

La producción ha contado con participación española y portuguesa, alternando ambos idiomas durante la trama. La serie es una producción de Ficción Producciones, con Mamen Quintas y Julio Casal como productores ejecutivos, junto a las televisiones autonómicas. En Portugal, la RTP, a través de Ukbar Filmes, con Pandora da Cunha Telles y Pablo Iraola actúan como coproductores con el apoyo de AGADIC y PIC Portugal. El rodaje a cargo de Calparsoro ha sido de los más intensos que se recuerdan. Tres actores más las cámaras estuvieron durante días rodando a mar abierto, llegando a vivir sensaciones similares a las de los protagonistas.

Luis Zahera y Nerea Barros, orgullosos compostelanos, disfrutan del momento que atraviesa la cultura gallega. Para Nerea no es casualidad que haya trabajado en proyectos como «Marea Negra», «La isla mínima» o «La isla de las mentiras». «Siempre me ha inspirado mucho el mar. Cuando era pequeña me podía pasar horas contemplándolo». La actriz también reconoce que le sigue atrayendo la producción, una faceta en la que debutó con el documental «Morir para contar», en el que participaron los reporteros David Beriain y Roberto Fraile, asesinados el año pasado en Burkina Faso.

«Mi dilema ha sido decidir hasta qué punto me involucraba con el personaje real, hasta dónde me documentaría para que la información dejase hueco a la interpretación y la creatividad. Documentarte demasiado en biopics o tramas de este tipo puede limitarte artísticamente», asegura Álex González. La misma opinión comparte Luis Zahera, quien interpreta al entrenador de este boxeador amateur. El boxeo era el ancla del protagonista, lo que le ataba a un entorno sano, a su tierra, a su pasión y a sus sueños. Una vez que lo abandona empieza su perdición. Para Álex González el boxeo también ha sido importante en su trayectoria, después de que el papel de «Alacrán enamorado» le consolidase en la ficción. Sin embargo, a él no le han llamado para las veladas de Ibai, cuyo combate principal cuenta con el actor de «La Casa de Papel» y «El Cid» Jaime Lorente.

A partir del 11 de marzo y tras el estreno de la serie de ficción también llegará en exclusiva a Prime Video la serie documental «Operación Marea Negra: La travesía suicida», dirigida por el cineasta colombiano Luis Avilés y producida por Ficción Producciones.