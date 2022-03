«Ser o no ser», la esperanza de arrancarse las máscaras

«Ser o no ser» ha pasado de pertenecer a la literatura universal gracias a Shakespeare y su «Hamlet», a definir todo un estado de ánimo para muchos jóvenes que buscan su lugar en el mundo, que ellos tienen claro, pero no el mundo que los observa. Playz, la plataforma digital de contenido joven de Radio Televisión Española, ha estrenado esta semana la serie del mismo nombre creada por Coral Cruz y dirigida por Marta Pahissa y producida en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio). En ella conoceremos a Joel, un adolescente trans de 16 años, que quiere cumplir su sueño de convertirse en intérprete «al tiempo que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición».

«Ser o no ser», que cuenta con seis episodios de 25 minutos, huye de las complicaciones y las florituras para enseñarnos la diversidad de un curso de bachillerato escénico, en el que todos ellos, no solo el alumno trans, tienen que enfrentarse en su primer día a vaciar su alma de las máscaras que arrastran por los complejos, inseguridades y prejuicios que son herencia, aún hoy, de una sociedad que teme lo diferente, lo ambiguo, lo desconocido. Gran parte del ambiente distendido que genera el guión viene dado por la interpretación de Ander Puig, actor trans que a sus 20 años da vida al protagonista en uno de los primeros trabajos de su carrera. El actor confiesa que no le resultó muy difícil el papel, «porque sabía bastante bien a qué se estaba enfrentando el personaje. Lo entendía bastante bien por mi experiencia personal». Ayudan a Puig el resto del reparto, con Júlia Gibert, Berta Galo, Lion, Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduard Torres y Anna Bernal. Destaca la labor de dos actrices veteranas, Anna Alarcón como la madre de Joel y la icónica profesora de interpretación Carmen, que borda Emma Vilarasau. Para dar más verosimilitud a la trama, creadora y directora contaron con el asesoramiento profesional de dos miembros del colectivo trans.

Coral Cruz tomó la historia real del hijo de una amiga para trazar las líneas generales de la serie que hace cómodo el visionado al enmarcarlo en un aula de teatro, que permite «construir una serie de identidades como cuando eres actor». «Inicié un proceso de documentación muy intenso y profundo sobre todo lo que suponía el tema trans, especialmente enfocado en la transición en la adolescencia. Pero luego tenía muy claro que no quería hacer una serie en la que el conflicto principal fuera transitar. Me parecía que ya habíamos superado esa fase», asegura Cruz en una entrevista con la agencia Efe. La serie transita con delicadeza, humor y tensión por un tema escabroso, plagado de dificultades y que, según su protagonista «es un caso que es duro y necesitas apoyo sí o sí, tú solo no puedes enfrentarte a esto». Quizá el mayor mérito sea huir del victimismo y no centrar la trama por enésima vez en el rechazo que pueda suponer para la sociedad el colectivo trans, si no a lo que se tienen que enfrentar estos jóvenes por dentro y a edades en las que no es fácil. «No quería hacer una serie sobre los conflictos externos, sobre una madre luchando por que le den hormonas a su hijo, por cambiar el nombre en el carné de identidad», aclara su creadora, que centró sus esfuerzos en «el conflicto interno, en aceptar qué es un chico trans».

Apuesta fuerte de RTVE por un tema actual y por una cantera joven de actores por un producto fresco que sin duda debería haberse programado para emitirse en TVE, porque las máscaras siguen al otro lado del televisor.