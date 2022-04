Laura, el placer ha sido nuestro

Laura Alice Rossella ha hecho una película para Amazon Prime Video. En ella interpreta brillantemente a Laura Pausini Ballardini, ya que se conocen desde hace 29 años. Fueron compañeras de estudios en 1993 y luego sus caminos se separaron: una siguió con su vida dedicada a su tienda de cerámica, y a cantar en un piano bar como había hecho durante 10 años con su padre, y la otra ganó el Festival de Sanremo ese mismo año y alcanzó la fama. Aún así, se ven diariamente y comparten su pasión por la música y cualquier tipo de arte visual; sus hijos tienen casi la misma edad, Marcello y Paola, y a veces se preguntan qué hubiera sido de sus vidas si hubieran intercambiado sus caminos. Así es «Laura Pausini: Un placer conocerte», la pieza a medio camino entre la ficción y el documental creada y dirigida por la propia artista, Ivan Cotroneo y Monica Rametta que estrena hoy Prime Video en 240 países.

Laura Pausini lleva dos años esperando el día de hoy, en el que millones de personas puedan ver el resultado de dos años de trabajo. LA RAZÓN ha podido hablar con la artista italiana para saber cómo se gestó el proyecto y qué quería contar. «En 2018, Amazon Studios me preguntó si quería hacer un documental. Durante dos años les dije que no, porque me parecía que era dar algo que no era nuevo: quién escucha mi música es gente a quién les intereso y no es difícil conocer mis etapas artísticas», explica la cantante, que reniega de hacer ninguna «autocelebración» de su éxito. El tiempo pasó y «justo antes de la pandemia, (el cierre en Italia fue en marzo de 2020), a finales de febrero, Amazon me preguntó si había cambiado de idea y les dije: «No quiero un documental, pero sí me gustaría hacer lo que he escrito en mi teléfono dos noches antes de que me llamarais. Al final es prácticamente el 90% de lo que se ve» en la cinta.

Así descubrimos que tras ganar Sanremo y hasta hoy, Pausini se pregunta constantemente cómo habría sido su vida sin la fama. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese ganado aquel festival con «La solitudine» («La soledad»)? Confiesa cualquiera de las dos Lauras que «he hecho todo lo que quería hacer y he encontrado todo aquello que quería encontrar», en referencia a sus más de 70 millones de discos vendidos, sus actuaciones con ídolos musicales mundiales, su participación en eventos multitudinarios y benéficos, ganar un Globo de Oro y varios Grammy, estar nominada a un Oscar, enamorarse y ser madre. Durante la pandemia, que todos hemos tenido tiempo para pensar, Pausini decidió que «tenía ganas de conocer a esta persona que desde hace 29 años me pregunto quién es, y qué estaría haciendo ahora». A los 18 años «soñaba con ser una cantante de piano bar, y ser famosa es una consecuencia afortunada de lo que el destino te regala». Esos interrogantes también han venido condicionados por ese éxito: «La fama cuando le llega a una persona de mi carácter, significa dedicarse totalmente: cuando no sueñas con eso y te llega, te sientes que si no lo devuelves nunca has merecido lo que tienes. Por eso he trabajado tanto y no he parado nunca, y por eso, a veces, he sacrificado la parte personal: para mí era normal; me sentía culpable si no estaba viajando, haciendo entrevistas o cantando». Por eso la cinta de Amazon nos enseña que aún así, «sabía que también habría sido feliz y me habría sentido realizada si no hubiese sido famosa; por eso quiero que se vea en la película que la Laura que canta en el piano bar la canción de “Destinazione paradiso” es igual a la Laura que canta un segundo después en el estadio de San Siro la misma canción. Sólo cambia el número de espectadores: en la trattoria 30 personas y en el estadio 73.000, pero yo soy la misma».

Además, Laura Pausini, quería también dejar claro que «estamos viviendo en una época, hace mas de una década, en la que nos enseñan que o tienes likes y eres famoso y conocido, o no has conseguido nada, y no es así. Se que no iba a ser una persona de “si no soy famosa, he perdido”: no has perdido nada porque nacemos como seres humanos con la capacidad de hacer muchas cosas». Así que volvió a los lugares en los que habría vivido de ser la otra Laura, y aunque al final de la película las dos personas que viven dentro de Pausini se reúnen por casualidad paseando su soledad, «no es tanto el encuentro, que es una demostración más visual de que somos la misma persona, si no que lo importante es la frase que digo antes: ‘’La cosa más bella que yo he vivido en 2021 es demostrar a mi hija que en la vida se gana y se pierde. No he tenido tantas oportunidades de comprender qué significa perder, y eso es un error. Perder es parte de la vida y debería ser enseñado desde niños, porque cuando pierdes, eres capaz de vivir orgullosa y serenamente. Ese es el verdadero motivo por el que he querido hacer la película: me interesa mucho, no solo por mi hija, que se sepa que el ser humano tienen posibilidades de ser varias cosas para realizarse, y saber que en la vida cuando se pierde, somos lo que éramos antes de perder». Definitivamente, Laura, el placer ha sido nuestro.