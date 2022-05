Las críticas de Julia Otero a Pedro Sánchez con Jordi Évole: “Qué mal estuvo ahí”

No deja a nadie indiferente con sus opiniones y contando todo lo que rodea su experiencia con el periodismo. Julia Otero se sentó por segunda semana consecutiva en “Lo de Évole” con Jordi Évole para seguir charlando de temas pendientes de la primera entrega de hace dos domingos. En esta ocasión, Otero se mojó sobre lo que opina del Gobierno de Pedro Sänchez y sobre las lecciones de vida que le ofreció el cáncer.

Otero no se dejó nada en el tintero y contestó tajantemente a Évole en la cuestión de partidos: “Sí, soy de izquierdas”. El periodista quiso saber sobre la presentadora de “Julia en la onda” si eso afecta a su capacidad de trabajar mejor y le preguntó si lo pasa “peor cuando gobiernan los que, en teoría, son los que mejor te representan? “Nunca estás de acuerdo en todo lo que hacen los que están en el lado de tu cuerda. Cometen errores y cuando los cometen hay que subrayarlos”, explicó Otero refiriéndose al actual Gobierno de España.

Según la periodista, “la polarización nos impide hacer eso con la transparencia que deberíamos. Si hay una cosa que no es correcta, hay que decirla igualmente” y como se alejaba del tema, Évole quiso retomarlo con una nueva pregunta :”¿Te ha molestado algo que hiciera este gobierno?”. Ahí es donde la periodista explicó sus diferencia de criterio con el tema del Sáhara Occidental y avisó que “veremos las consecuencias”. En su opinión, “los líderes deberían de tener la fuerza y la valentía de salir a contar, al menos, una parte de la verdad. Simplemente, para que lo entendamos un poco mejor”.

Cuenta así las dudas alrededor de una decisión “diplomática” que no se termina de entender y quizá, “si nos explican, seguiremos pensando que los principios son insobornables, o, por el contrario, pensaremos que nos conviene regular el precio del gas así. Cuando no sabes, es cuando te rebelas”. Y teorizó: ““Igual le ha llamado el embajador de Estados Unidos o le han cogido entre tres y le han dicho que si quiere que le hagamos la excepcionalidad ibérica tiene que aprobar el plan marroquí”.

También volvió a la política al hablar de “carne”, con lo que se recuperó las polémicas declaraciones que hizo en su momento el ministro de Consumo, Alberto Garzón. “La que le cayó al pobre Garzón, por decir que hay que comer menos carne. Cuando la OMS no para de decirlo”, comenzó diciendo Otero, que bromeando completó Évole matizando que “salió hasta el presidente del Gobierno diciendo que lo mejor es el chuletón”.

Sin embargo la presentadora no podía dejar pasar la ocasión para explicar que ahí “que mal estuvo Pedro Sánchez. No se puede hacer ningún tipo de crítica porque siempre estamos pisando el charco de alguien. Cualquier recomendación seguro que no le viene bien a todo el mundo para su negocio. ¿Entonces que hacemos? ¿No decimos nunca nada más?”