“La noche D”: Adriana Ugarte cuenta que una red de prostitución quiso captarla

Este martes, los actores Adriana Ugarte, Dani Guzmán y Rubén Cortada se sentaron con Eva Soriano como presentadora de “La noche D” en Televisión Española. Además de reírse, anécdotas y retos profesionales, Ugarte sorprendió por relatar cómo estaba en la universidad cuando una red de prostitución intentó captarla, con tan solo 19 años.

La actriz, relató que empezó a estudiar filosofía y luego se pasó a filología inglesa, hasta que le llegó el éxito en 2002, y estaba en el metro cuando empezó a hablar con una chica: “Al salir de la Universidad, en el metro, me puse a hablar con una chica”, comenzó relatando en “La Noche D” ante el asombro de sus compañeros en el plató.

Adriana Ugarte, reconoce reconoce que le encanta “hablar con gente a la que no conozco”, y decidió sentarse al lado de la joven y siguió hablando. “Me preguntó qué edad tenía, si estudiaba, si tenía novio…”, siguió explicando la actriz a la que esas preguntas le parecieron normales de dos personas que acaban de conocerse. Nunca entendió de qué iba aquello.

Fue entonces cuando la otra chica planteó una proposición que tampoco extrañó de primeras a la luego actriz: “Conozco a un chico que es muy majo y le gustaría mucho ir a cenar una vez a la semana y que os fuerais de fin de semana rural, como tres días”. Pero Adriana Ugarte siguió sin terminar de comprender. “Cuando llegué a casa y se lo conté a mis padres, me lo dijeron: prostitución de lujo, de jovencitas y estudiantes”, explicó.

No ha sido esta la única historia sorprendente que ha compartido Adriana Ugarte en La Noche D. La protagonista de la ya mítica serie “La señora” ha confesado el motivo de un repentino giro de guion que vivió su personaje, Victoria Márquez. Durante una prueba de casting para interpretar a Ofelia en el Hamlet que codirigió Blanca Portillo, le pidieron a Adriana que saltase desde una roca “como si fuera el mar”, después de recrear su vida desde la infancia hasta el presente. En todo su empeño, Adriana saltó y se hizo daño en el pie, pero no fue realmente consciente del alcance de su lesión. Confiesa que aguantó el dolor porque “estaba con Blanca Portillo, una eminencia”, pero que al salir a la calle le “dolía mucho, y en el hospital me dijeron que tenía roto el quinto metatarsiano del pie izquierdo”.