¿Dónde ver la perseguida “Planeta Prehistórico” sobre dinosaurios?

Con razón le acaban de dar a Sir David Attenborough su segundo título de caballero, puesto que es uno de los grandes nombres de la producción audiovisual y una leyenda de la radiodifusión en todo el mundo. Si un documental lleva su sello significa que tiene la más alta calidad, con las filmaciones más espectaculares y en los que subyace un componente de drama que los hace emocionantes y adictivos. Y lo mismo ha pasado con “Planeta Prehistórico”, su último proyecto y donde los protagonistas, los dinosaurios, están recreados con una sensación de que son reales que hasta causa dudas.

“Prehistoric Planet” en su título original es una serie de cinco episodios de los productores ejecutivos Jon Favreau y Mike Gunton y BBC Studios Natural History Unit (“Planeta Tierra”). Su estreno fue a nivel mundial en Apple TV+ desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de mayo con un nuevo episodio cada día, la innovadora y serie transportó a los espectadores 66 millones de años al pasado para descubrir cómo era nuestro mundo, y los dinosaurios que lo habitaban, todo con un detalle impresionante y con una banda sonora original del ganador de varios premios Oscar Hans Zimmer.

Además, “Planeta Prehistórico” combina a los mejores creadores de documentales de naturaleza, los últimos descubrimientos en paleontología y una tecnología de vanguardia para revelar los espectaculares hábitats y criaturas de la tierra prehistórica, creando una experiencia inmersiva única. Presenta datos y comportamientos poco conocidos y sorprendentes de la vida de los dinosaurios del Cretácico, viajando por las costas, los desiertos, el agua dulce, los mundos de hielo y los bosques. Desde revelar las sorprendentes técnicas de crianza del Tyrannosaurus rex hasta explorar las misteriosas profundidades de los océanos y los peligros mortales que acechan desde el cielo, “Planeta Prehistórico” da vida a la historia de la Tierra como nunca antes.

Las redes sorprendidas

Ha ido bien con los espectadores a tenor de los comentarios vertidos en las redes sociales y que han elogiado sus representaciones ultrarrealistas de dinosaurios.

La recreación de los dinosaurios en #PlanetaPrehistorico es casi una obra de arte de arquitectura digital. Todo está tan bien hecho y tan bien narrado por David Attenborough que se echa en falta una mayor correlación entre unas historias y otras, pero es como viajar en el tiempo.

Me ha gustado mucho #PrehistoricPlanet / #PlanetaPrehistorico.

La representación de los dinosaurios como auténticos animales que existieron y no monstruos sedientos de sangre se agradece mucho.

Todo respaldado con auténticos conocimientos científicos y en gran calidad.

"Prehistoric Planet" está disponible para ver en AppleTV+