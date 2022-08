«El gran sarao»: «Solo nos decían si íbamos a dormir en casa»

Para verano frenético el que está viviendo la actriz Toni Acosta. Tras el triunfal estreno de la tercera parte de «Padre no hay más que uno», estos días afrontaba el rodaje de «El Gran Sarao», un formato innovador de TNT en el que la vuelve a acompañar su inseparable Silvia Abril. Ambas protagonizaban también el podcast producido por El Terrat «El grupo».

Pero para más casualidades, las dos descubrían recientemente que cumplen años el mismo día y además la misma cantidad de primaveras, cincuenta. Para tal efeméride TNT les propuso una celebración que jamás podrán olvidar. «El Gran Sarao» dará una vuelta a los realities convencionales. Ellas aseguran que nada saben de lo que puede ocurrir, todo está en manos de la prestigiosa productora de eventos y bodas La puta suegra, quienes organizaron el famoso enlace entre Pilar Rubio y Sergio Ramos. Todo parece estar al alcance de esta creativa productora.

«Habría sido un sueño estar invitada a esa boda», reconoce entre risas Toni Acosta. Sin embargo, Silvia es más reticente: «A mí las bodas me aburren un poco, aunque me parece brillante que quitasen los móviles». Proponen nombres para bautizar la coincidencia de cumplir años el mismo día. «Tendría que ser parecido a tocayo», apunta Toni. «¡Cumplecayo!» remata.

Esta pareja se resiste a pensar que los cincuenta son los nuevos cuarenta. «A mí me gusta la edad que tengo, estoy muy orgullosa del terreno que llevo ganado», asegura Toni. «Ella está muy contenta porque tiene una genética privilegiada» contesta con sorna Silvia. Ella es el caos de la pareja, impredecible e incontrolable.

Aunque el programa «El Grupo» podría formar parte del gran movimiento de podcasts y programas protagonizadas por mujeres, ellas comparten otra perspectiva. «No creemos que se trate de un ‘boom’. «Representamos a la mitad de la población y por lo tanto, debería ser natural este volumen de programas conducidos por nosotras. No es ninguna moda», opinan con contundencia. «Estoy cansada de que haya que reivindicarlo todo el tiempo. Ya hemos llegado al momento de normalizarlo, ahora solo queda lanzar proyectos», añade Toni Acosta.

Para ellas este rodaje está siendo un verdadero laboratorio de improvisación. Aseguran que los directores no les adelantan nada de lo que puede suceder próximamente: «La pregunta que mas he repetido es ‘¿Esta noche voy a dormir en mi casa?’».

Las cómicas hacen memoria para recordar alguna fiesta sorpresa de la que hayan sido víctimas o autoras. «Pues aunque parezca demasiada coincidencia, Silvia me organizó una a mí en mayo. Es como si ahora se hubiese cumplido la profecía. Fue como el primer ensayo», se ríen las dos. «A mí Andreu me organizó una por los cuarenta y no me enteré de nada. No sé cómo lo consiguió», comparte Silvia.

Ellas, expertas en eventos, galas y demás saraos, reconocen que hay una cosa que no soportan: «Nos gusta disfrutar del instante y no estar ocupadas compartiendo todo en redes sociales». «Además yo todavía asocio las redes sociales como una herramienta de trabajo y a veces me gusta desconectar de ella», añade Toni.

Precisamente, Toni está deseando que lleguen los días para desconectar, para ella ha sido el año de las promociones: «Ha sido un año muy bueno, pero más a nivel mediático, después de la pandemia se me han juntado todos los estrenos. En cuanto a rodajes ha sido algo más tranquilo que otros años. Pero la verdad es que necesito parar, tomarme vacaciones de verdad, de abandonar el móvil».

La producción de Sidecar Media para Warner Bros tendrá 4 entregas, que se estrenarán antes de 2023. Solo queda esperar si este formato contará con nuevos protagonistas en posibles ediciones en el futuro, aunque resultará difícil encontrar a otras dos almas gemelas como ellas.