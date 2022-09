El testimonio más duro de Tamara: “He querido quitarme la vida dos veces”

No es la primera vez que vemos a Tamara en la televisión dando visibilidad a sus problemas, pero anoche habló sin tapujos de uno de las dificultades que acecha a la sociedad. Fue en “Déjate querer” cuando la cantante fue entrevistada por Toñi Moreno y Tamara confesó los momentos más duros por los que ha pasado en estos últimos años: el autismo leve de su hijo, los problemas económicos por la pandemia y la depresión que le llevó a intentar quitarse la vida en dos ocasiones.

“Pasé un momento muy complicado en mi vida. Tuve una depresión muy severa”, relató la cantante “Ha habido momentos que incluso ha venido la ambulancia, he tenido que estar en un hospital y he querido quitarme la vida”, admitió Tamara que no tuvo reparo en señalar que esto ocurrió en dos terribles ocasiones.

Impactantes palabras de la cantante. Quiso dar visibilidad a los desafíos que supone tener un hijo con espectro autista, recalcando que no se trata de una enfermedad “sino un trastorno”: “Yo me lo tomé con entereza. Fue difícil. Dani se derrumbó más al saberlo”, refiriéndose a su marido.

Ya eran conocidos los apuros económicos que habían pasado el matrimonio, cuando Tamara acudió a Masterchef Celebrity, pero todo se complicó más al llegar la pandemia. “A mi hijo no le podía faltar su terapia semanal”.