Netflix no descarta adaptaciones de hitos como “Operación Triunfo”

El Festival de Televisión de Vitoria ha arrancado su XIV edición con la presentación de la propuesta de entretenimiento de Netflix para esta temporada. Álvaro Díaz, Director de No Ficción, Series Documentales y Programas de Entretenimiento de la plataforma, ha sido el encargado de desgranar a grandes rasgos las apuestas de la “N “roja por los programas de citas y los realities.

“Nos gusta entretener”, ha comenzado Díaz explicando para contextualizar su apoyo a “historias creadas en España” y su apuesta “por la no ficción, los datings y los realities”. Según los datos que maneja la plataforma “la acogida” de algunos formatos como “Soy Georgina” han decantado a la compañía para poder hablar de planes futuros.

Se refiere a los 1.700 minutos de programas de entretenimiento en un total de cinco lanzamientos (sin contar segundas temporadas como “Insiders”) y datos como los del reality de Georgina que consiguió 80 millones de visualizaciones en tan solo 28 días.

La cifra que más ha gustado a Netflix es que el 60% de los espectadores de Netflix han elegido un reality. “La apuesta por el entretenimiento va a seguir siendo muy fuerte por nuestra parte”, afirmó Álvaro Díaz al tiempo que anunciaba una segunda edición de “Amor con Fianza”, esta vez con “Rumbo a Cerdeña”.

También se ha presentado la segunda parte de “Soy Georgina”, en la que veremos “el mejor y el peor momento de mi vida en un instante”, en sus propias palabras, y en referencia a la reciente muerte de su bebé con Cristiano Ronaldo. Veremos su apuesta por rehacerse y “seguir adelante”, gracias a entender que la familia debe estar unida y que en el fondo: “Sigo siendo la misma sin ser igual”.

Adaptaciones de grandes marcas

Dentro de nuevas ideas para Netflix, se ha desvelado que Netflix está trabajando en un programa con Cuarzo de parejas que ponen a prueba su relación y que añade una “tecnología puntera” de la que no se tienen datos todavía porque aún está en fase de casting.

Ante una pregunta de los periodistas, Álvaro Díaz no ha rechazado la idea de apostar por ideas originales “que no es incompatible con recuperar una marca icónica (como “Operación Triunfo”): “¿Por qué no? “Operación Triunfo” en Netflix. Habrá que hablarlo con Tinet. La clave es una buena historia”.