Antonio Orozco: «No hacer ´La Voz´ fue una tragedia»

Es el plató más grande de España, «porque así es la televisión por la que apuesta Antena 3», dice minutos más tarde Carmen Ferreiro, la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV. Hoy está tranquilo, a pesar de que es día de presentación. Otras jornadas por aquel lugar los nervios se tensan y sepulcral es el silencio antes del estallido. Así tal cual. Es el escenario de «La Voz» donde los talents se juegan todo mientras los coaches están de espaldas atentos, el lugar elegido para la presentación de la próxima edición del formato de Antena 3. No es una más. Cumplen diez años. Y muchos éxitos.

Eva González seguirá a cargo de la presentación y la italiana Laura Pausini, tan arrolladora como siempre, está de vuelta. Y se nota. Es lo más cercano a un huracán en escena. Valor seguro. La complicidad con el resto de coaches, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco es evidente. De una pregunta pueden salir veinte anécdotas. Son así. Fluyen.

Todavía no se sabe la fecha de estreno, pero sí, cómo dijo Carmen Ferreiro, «es la primera vez que vamos tan pegados grabación y emisión», que no duda en explicar algunas de las claves de esta edición tan especial, al estar de celebración. «Es un formato valioso para cualquier cadena porque es el rey de los talents y tiene el mejor casting que puede haber en la televisión». Sin perder de vista que «lideró todos los días el prime time».

La Directora de Programas de Atresmedia avanzó que habrá un reencuentro muy especial, ya que volverán a pisar el escenario los coaches originales, es decir, Malú, Bisbal, Melendi y Rosario.

Reencuentro con los primeros coaches

Bien conoce los entresijos del programa Encarna Pardo, directora ejecutiva de entretenimiento de Boomerang TV, que no dudó en resaltar uno de los valores más importantes: «La pasión que impregna todo. Cuando alguien cree en ti sacas todo el potencial. Cuando los concursantes tienen que decir adiós agradecen la empatía que los coaches tienen y hay otra cosa que es la verdad, el mostrar cómo son ellos, sin estar pendientes de las cámaras. Eso se consigue traspasar», comentó.

Laura Pausini durante la presentación FOTO: Antena 3 Atresmedia

Eva González, que sigue al frente del programa, tuvo palabras de agradecimiento con el equipo y muy especial con el regreso de Pausini, «vuelve mi italiana favorita» o Antonio y Pablo, a quienes catalogó como «el zipi y zape de ´La Voz´».

Si alguien se expresó con la chispa que le caracteriza fue Laura Pausini. Fresca y divertida. Viva y cariñosa. Una fórmula irresistible que hizo que se ganara el corazón de la audiencia. «Estoy aquí con mucha ilusión», comenzó diciendo. «Firmaría cada año, aunque no siempre se puede. A veces somos cantantes y tenemos que preparar discos. Una de las motivaciones por las que me gusta tanto estar aquí es porque me siento libre. Cuando me encuentro a gente por la calle me dice si está todo arreglado y en otros formatos puede ser que sí, pero aquí no. En España nunca me han dicho nada y eso me hace muy feliz. Regresar es volver a casa. Este año nos hemos peleado mucho, porque hay mucho talento», reconoció Pausini.

«He encontrado el hogar y me llevo una carrera de vida y de música», apuntaba Pablo López, que reconocía que le parecía que otros años había tenido «más cara».

Fonsi durante la presentación FOTO: Antena 3 Atresmedia

De Luis Fonsi contaba Antonio Orozco cómo se cruza el mundo una y otra vez para volver a grabar sin dar la menor importancia y así lo sentía el propio protagonista: «Se dicen mucho las palabras casa y privilegio, pero sentarse en esa silla lo son. Es mi tercera vez en España y uno pensaría que ya se convierte en un programa de televisión, pero se nos olvidan que están las cámaras. Son muchas horas y de pronto acabas a las once y media y en vez de irte sacas una guitarra y te quedas tres horas más. Esto es arte, magia y gente bonita», contó Fonsi.

Antonio Orozco durante la presentación FOTO: Antena 3 Atresmedia

Antonio Orozco lo tuvo claro: «El año pasado no estuve grabando y fue una puta tragedia». Ya antes había contado la felicidad que sentía: «Sé que estoy viviendo de los momentos más especiales de mi vida. Creo que he tocado techo. Tengo los compañeros que deseo y son lecciones de vida todos los días».

Y vendrán sorpresas, sin desvelar y otras que ya conocemos como los asesores, entre los que se encuentran Raphael, Lola Indigo, Mala Rodríguez y Vanesa Martín. La cuenta atrás ha comenzado.