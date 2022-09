«Un asunto privado», rebelde y audaz

Amazon Prime Video está hoy de estreno. Una producción española con aterrizaje mundial: 240 países. «Dicho así da vértigo, son cosas que las sabes, pero no te paras a pensarlas», dice uno de sus protagonistas Pablo Molinero.

Ambientada en Galicia, en los años 40, una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga, interpretada por Aura Garrido se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor, a quien da vida el reconocido actor Jean Reno. Un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Juntos lucharán contra todos los obstáculos para lograrlo y ni los prejuicios de género de la época, ni la resistencia del nuevo comisario o los intentos de la madre de Marina por casarla, impedirán que descubran la verdad. Toda una lección de audacia y rebeldía.

«Marina tiene una vocación muy clara y no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer y cómo tiene que ser», nos cuenta Aura Garrido, la protagonista, que tiene una madre de altura en la ficción, nada menos que Ángela Molina. «Tenemos un mundo de interiores que a mi hija se le va de las manos, porque no le interesa y está en una época de su vida que no le apetece ocuparse de su madre. Ella lo entiende porque sabe de su vocación», nos relata.

Estreno de la serie "Un asunto privado" FOTO: VÍCTOR LERENA EFE

Vivimos sin lugar a dudas buenos tiempos para las series, pero la oferta cada vez es más amplia. ¿Qué le hace diferente a este estreno? Aura lo tiene claro: «Es una multiaventura, tiene thriller, es policiaca, tiene investigación, mucho humor, comedia y una estética impecable. Es una serie trepidante, todo el rato están pasando cosas».

«Tiene algo muy ligero, que te lleva y a la vez es muy veloz y te aleja de otros problemas, aunque te está llevando a través de ellos. Me parece liberador. Es como leer un Tintín. No quiero tener problemas porque ya me los enseña siempre él. Es una tintina», dice Ángela.

Meses de rodaje

Cuando llega el momento del estreno hace ya tiempo que todos los actores han dejado atrás los meses de rodaje, pero Aura echa la vista atrás y tiene claro cuál ha sido su mayor desafío con Marina: «Superar el miedo a las alturas de algunas de las escenas que he tenido que rodar». A lo que Ángela sorprende al no perder esa inocencia, «todavía me sigo sorprendiendo y veo cosas y pienso, ¿pero cómo han rodado esto? Sigo siendo el mejor público con este oficio y enamorada de mi trabajo. Nada de lo humano me es ajeno».

Aura comparte reparto con Jean Reno, que hace de un mayordomo nada convencional, Gorka Otxoa, Irene Montalá, Pablo Molinero y Andrés Velencoso, entre otros. La serie está producida por Bambú Producciones y consta de ocho episodios. Cuenta con Teresa Fernández-Valdés como showrunner, quién además comparte crédito de idea original con Gema R. Neira y Ramón Campos. «Un asunto privado» está dirigida por David Pinillos, María Ripoll y Daniel Aranyo.

Gorka Otxoa interpreta a Pablo: «un inspector ejemplar, el mejor alumno de la promoción, tiene mucha pasión por su trabajo y éticamente muy centrado. Cambia todos sus valores y comienza a hacer trampas y chanchullos por Marina. Es un terremoto de energía pasión e insistencia que transforma todo», nos comenta el actor. A Pablo Molinero le tocó la función de hermano, en una época diferente, complicada, «estamos en un momento machista y patriarcal, la mujer no podía ser policía y es su lucha por llevar a cabo sus sueños. Es una persona con mucho talento. Vence el sentido común y la fuerza que nos mueve a las personas a luchar».

Habla el actor sobre cómo es ese momento de compartir con los demás el estreno, la premiere: «Te enseña mucho, tienes tus opiniones y te las matiza, ves que hay cosas que no son tan importantes y formas parte de una comunidad que visiona la maquinaria completa, todo el engranaje y como esa parte ríes, suspiras... El público está lleno de individuos que hacen su viaje particular, pero es una comunión anónima que me gusta». Mientras Gorka nos habla de cómo afrontar el desenlace, «no hay que darle vueltas a los éxitos ni a los fracasos, es algo secundario. Me quedo con todo lo que he aprendido con estos monstruos de actores», con los que compartió siete meses de rodaje.