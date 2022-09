Muere el ex tronista de “Mujeres y hombres y viceversa” Manuel Vallicella, a los 35 años

La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales: Manuel Achille Vallicella, ex tronista de la versión italiana de “Mujeres, hombres y viceversa” en 2016, se ha suicidado a los 35 años. Su instagram se ha inundado de fanáticos y espectadores que quieren recordarlo, dejando un comentario debajo de sus fotos. Su depresión parece haberse agravado tras la muerte de su madre.

“Manuel sufre depresión desde que murió su madre hace tres años. Había cambiado después de su desaparición “, dijo su amigo Enrico Ciriaci, encargado de comunicar la triste noticia. “Hola amigo, demasiado bueno para esta vida maldita. Roto. DEP.”, dedicó estas palabras en su recuerdo. Desafortunadamente, sin embargo, Manuel guardó todo en su interior y ni siquiera se abrió a sus amigos. Ni siquiera compartió su vida amorosa, por lo que no saben si tenía pareja o no. Reveló cómo se enteró de la muerte de Vallicella : “Nuestros amigos me dijeron que habían visto ayuda afuera de su tienda " . Lo escuchó por última vez hace cuatro días, cuando lo invitó a jugar al fútbol pero no obtuvo respuesta.

Durante la llamada no había sospechado nada, nada diferente a las conversaciones anteriores. Pero agregó: “Era bueno enmascarando emociones. Manuel tuvo una vida agitada” . Siempre estaba solo, dijo. Se dieron cuenta de que algo andaba mal pero sabían bien que en la base de todo estaba el sufrimiento por la muerte de su madre . Es por eso que no le dieron mucho peso a la situación. Nunca habrían sospechado que podría haberse quitado la vida:

“Nunca pensamos que llegaría a este gesto. También porque Manuel siempre ha sido un chico lleno de vida. Todos quedamos impactados, nunca lo esperábamos”. Los amigos no pueden encontrar una explicación. Enrico también hizo una reflexión más: Manuel había participado en”Mujeres, Hombres y viceversa” versión italiana, era un poco conocido y tenía ese mínimo de fama, también por eso nunca se lo hubieran imaginado. El suicidio de Manuel Vallicella fue probablemente un momento de debilidad: “Sé que es difícil perder a un padre, pero tenía 35 años, no 10, la vida sigue. Supongo que tenía una debilidad en ese momento. No tenía problemas particulares, ni siquiera de trabajo o de salud. No tomaba drogas y estaba sano como un pez. estoy sin palabras”.

Incluso, el bloguero Amedeo Venza dio la noticia de la muerte del joven con un mensaje en Instagram que dice: «Ha fallecido Manuel Vallicella, ex tronista con corazón de oro.. ¡Tenía solo 35 años! Aún le queda una vida por delante... Solo espero que esté en los brazos de su amada mamá... No tengo palabras. Rotura “.