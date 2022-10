Series y películas de estreno en Netflix para octubre

Octubre es un mes llenos de estrenos en las plataformas. Netflix ha apostado por este mes para presentar series y películas en las que ha confiado parte de su inversión para este año.

En octubre llegan “Sagrada familia”, con Najwa Nimri y Alba Flores, y “Si lo hubiera sabido”, la serie romántica protagonizada por Megan Montaner. Y series más inquietantes que el propio mes de octubre: “El club de medianoche”, de Mike Flanagan, “El gabinete de curiosidades” de Guillermo del Toro y “Vigilante”, la inquietante nueva serie de Ryan Murphy. En cine “The Stranger”, el thriller policiaco protagonizado por tendrá su estreno europeo en el Festival de Cine de Sitges, el impresionante elenco de “La escuela del bien y del mal”, “El extraño” o el “Ángel de la muerte” protagonizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne.

Series de esta semana

“El club de la medianoche”

El club de la medianoche FOTO: La Razón Internet

Estreno: 7 de octubre Género: Terror

En un misterioso hogar de cuidados paliativos para jóvenes enfermos terminales, ocho pacientes que se reúnen cada medianoche para contar historias hacen un pacto: el siguiente que muera les enviará a los demás una señal desde el más allá. Una nueva serie de terror de Mike Flanagan y Trevor Macy (”La maldición de Hill House, Misa de Medianoche”) creada por Mike Flanagan y Leah Fong.

“Vigilante”

Vigilante FOTO: La Razón Internet

Estreno: 13 de octubre Género: Thriller

Tras mudarse a la que se suponía iba a ser su casa ideal en las afueras, la vida de la familia Brannock se convierte rápidamente en un auténtico infierno. Las cartas inquietantes firmadas por ‘el Vigilante’ son tan solo el principio, pues poco a poco van descubriendo secretos siniestros del barrio. Inspirada en la historia real de una mansión de Nueva Jersey. Un nuevo thriller creado por Ryan Murphy e Ian Brennan.

“Sagrada Familia”

Sagrada familia FOTO: La Razón Internet

Estreno: 14 de octubre Género: Thriller

En Sagrada Familia la mudanza de una nueva familia a Fuente del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común, son madres. Su relación parece perfecta, hasta que el pasado de Gloria lo cambia todo.

Es entonces cuando descubriremos de lo que es capaz una madre para proteger a su familia, lo más sagrado que tiene. La nueva serie creada por Manolo Caro (La casa de las flores, Érase una vez…pero ya no) y producida por Noc Noc Cinema cuenta con un reparto encabezado por Najwa Nimri (La casa de papel, Vis a Vis El árbol de la sangre), Carla Campra (Feria: La luz más oscura, Señoras del (h)Ampa), Iván Pellicer (El club de los lectores criminales, Paraíso), Alba Flores (La casa de papel, Vis a Vis, Maricón perdido), Ella Kweku (Now and then, La monja guerrera), Álex García (Antidisturbios, La Novia), Macarena Gómez (30 monedas, La que se avecina) y Álvaro Rico (Alba, Élite) entre otros.

“El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro”

Guillermo del toro en una imagen de la serie FOTO: La Razón Internet

Estreno: 25 de octubre Género: Terror

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro es una colección de historias inauditas seleccionadas por el aclamado y oscarizado cineasta, creador, productor ejecutivo y co-showrunner Guillermo del Toro. La colección redefine el género y desafía el concepto tradicional del terror. De lo macabro a lo mágico y de lo gótico a lo grotesco o lo espeluznante al más puro estilo clásico, estos ocho cuentos, todos igual de sofisticados y siniestros (y que incluyen dos historias originales de Del Toro), cobran vida gracias a un equipo de guionistas y directores escogidos personalmente por Guillermo del Toro.

Es una creación de Guillermo del Toro, quien también hace las veces de productor ejecutivo; la producción ejecutiva corre a cargo del oscarizado J. Miles Dale (La forma del agua; Sexo/Vida), que ejerce además de co-showrunner, y de Gary Ungar. Regina Corrado es coproductora ejecutiva y Del Toro es asimismo el presentador.

“Si lo hubiera sabido”

Si lo hubiera sabido FOTO: La Razón Internet

Estreno: octubre 28 de octubre Género: Romántico

Megan Montaner (30 monedas, La caza. Monteperdido) se pone en la piel de Emma, una mujer que está desencantada con su presente y que por un golpe del destino podrá cambiar su vida y empezar de nuevo. Miquel Fernández (Alba, El Nudo) interpreta a su marido Nando y Michel Noher (La unidad, 100 días para enamorarse) se pone en la piel de Rubén, a quien Emma conocerá en su nueva vida. Completan el reparto Jael Pascual (45 revoluciones), Eduardo Lloveras (The One) y Bore Buika (Élite), entre otros.

Cine de estreno

“La escuela del bien y del mal "

La escuela del bien y del mal FOTO: La Razón Internet

Estreno: 19 de octubre Género: Fantasía. Aventuras

En este cuento de hadas moderno, Sophie y Agatha son dos superamigas que acaban en bandos distintos cuando entran en una escuela encantada donde forman a jóvenes héroes y villanos para proteger el equilibrio entre el bien y el mal. La Escuela del Bien y del Mal, basada en los épicos bestsellers internacionales de Soman Chainani, está dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone y Rachel Bloom, con Kerry Washington y Charlize Theron. El reparto también incluye a Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett, Ally Cubb, Rosie Graham, Joelle, Chinenye Ezeudu, Oliver Watson, Ali Khan, Myles Kamwendo y Misia Butler.

“El extraño "

El extraño FOTO: La Razón Internet

Estreno: 19 de octubre Género: Thriller policiaco

El nominado al Globo de Oro Joel Edgerton interpreta a uno de los personajes principales en «El extraño». Producida por See‑Saw Films, Anonymous Content y Blue‑Tongue Films, Joel Edgerton y Sean Harris protagonizan esta película sobre dos extraños que entablan una conversación durante un largo viaje. Uno de ellos es sospechoso en una desaparición sin esclarecer; el otro, un agente encubierto que le sigue el rastro de cerca. Su complicada amistad es el núcleo de esta intriga bien entretejida, basada en la historia real de una de las investigaciones y operaciones más grandes de Australia. Un pequeño círculo de policías encubiertos experimentados debe hacerse pasar por una influyente red criminal para atrapar a un asesino que ha eludido la condena durante ocho años.

“El Ángel de la Muerte”

El ángel de la muerte FOTO: La Razón Internet

Estreno: 26 de octubre Género: Thriller. Drama.

Los ganadores del premio Oscar, Jessica Chastain y Eddie Redmayne, protagonizan «El Ángel de la Muerte» El Ángel de la Muerte, un apasionante thriller basado en hechos reales, está dirigido por Tobias Lindholm (nominado al Óscar). El guion es de Krysty Wilson-Cairns, también nominada al Óscar, y sus protagonistas son los oscarizados Jessica Chastain (en el papel de Amy Loughren) y Eddie Redmayne (Charles Cullen), así como por Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich y Kim Dickens. Amy, una enfermera compasiva y madre soltera que lidia con una grave enfermedad cardiaca, se encuentra al límite físico y emocional debido a los duros turnos de noche que exige su trabajo en la UCI.

Pero pronto cuenta con la ayuda de Charlie, un colega atento y comprensivo que se incorpora a su unidad. Ambos forjan una sólida y leal amistad mientras comparten las largas noches de hospital y, por primera vez en muchos años, Amy tiene fe en su futuro y en el de sus hijas. Pero, cuando la misteriosa muerte de varios pacientes pone en marcha una investigación que señala a Charlie como principal sospechoso, Amy se ve obligada a arriesgar la vida y la seguridad de sus hijas para destapar la verdad.