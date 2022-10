Patricia Conde: “Soy intérprete; si existiese una persona como la de “Sé lo que hicisteis...” no me caería bien”

Patricia Conde es distinta cuando la tienes delante a cuando la ves en programas de televisión. Y esa faceta se ha podido vislumbrar en su participación en la séptima temporada de “MasterChef Celebrity” de RTVE. Esta semana, la intérprete ha sido expulsada por un mal salmón a pesar de su buen trayectoria y ser una de las participantes favoritas de jueces, compañeros y espectadores.

Conde habló de su paso por el programa durante la presentación del mismo en el Festival de Televisión de Vitoria. “Cuando me presentaron la propuesta lo hablé con mi representante y me dijo, “¿tú estás segura?”. Porque nunca has hecho nada así”, cuenta Conde, que explica que siempre ha trabajado con guion, “soy intérprete, pero moriré y me seguirán poniendo ha muerto la presentadora”. Pero promete resucitar solo para aclarar: “Vamos a ver. Soy intérprete. Si existiese esa persona a mí no me caería bien, pero a la gente le caía bien en “Se lo que hicisteis”.

Por eso resultaba tan complejo para ella participar en el talent culinario, porque ahí vas “a pecho descubierto, sin ninguna herramienta. Y ves tanta tensión, el tiempo a contrarreloj... haces paracaidismo y no tienes a qué agarrarte. Así que pásatelo bien”. La intérprete si que aseguró ver “la luz al final del túnel y cómo dar entender a la audiencia cómo hago ese papel, que se parezca a mí, pero que no parezca: ni preparado ni falso. Yo no me hago mis guiones, ni soy una cómica que se prepara sus monólogos”. Se confesó como “una persona, un madre, que va al cole a dejar a su hijo, a tomarse algo. Lo que hago es muy sutil y la gente sabe lo que hago porque vuelco muchos memes en mi Instagram. Memes que hacen el trabajo por mi”.

Por eso los jueces le preguntaron aquello de por qué estaba “apagada”, que tiene más que ver con su forma real de ser: “En el fondo es muy complicado cuando quieren algo de ti per tu no eres como ellos creen. ¿Voy a entrar haciendo volteretas o me pongo a perrear? Yo no soy así, soy tímida en el fondo, estoy haciendo un trabajo que es una catarsis tremenda para mí. Encima si hago un plato y ni tan mal, me doy por servida. Tienes miedo al resultado final, uno es lo que suceda o cómo lo vendan o como lo editen”.