Norma Duval, expulsada de “MasterChef”: “En un programa así sacas una parte de ti que no conoces”

Una semana más “MasterChef Celebrity” ha dado el espectáculo que promete: famosos pasándolo mal en un talent de cocina. Esta semana, y siguiendo la estela de Patricia Conde, la famosa expulsada ha sido Norma Duval. Hablamos con ella durante el Festival de Televisión de Vitoria y esto es lo que nos dijo.

Nos han chivado que eres muy peligrosa con cuchillos

Soy un desastre con los cuchillos. En mi casa ya dijo Bertín Osborne que mis cuchillos no cortan y tenía razón. Y llegas allí y tienes que salir corriendo. Me di un corte aquí (en la mano) que me duro bastante.

¿Se nota la presión?

En un programa así a veces eres tu y a veces no. Incluso sacas una parte de ti que no conoces, porque efectivamente existe la presión. Dentro de la presión hay diferentes formas en las que te desenvuelves: llorando, aportando, riendo o no aportando.

¿Algún tipo de preparación antes de entrar en el concurso?

No he venido preparada. Desde que me llamó Susana (su representante), pasó un tiempo hasta que entré en el programa. Entré bastante en paños menores.

¿Os han sorprendido los compañeros?

Ha habido sorpresas y todas positivas. Es un grupo muy logrado. Este grupo tiene todos los ingredientes. Venimos cada uno de sitios muy dispares y somos de personalidades muy dispares. Y creo que todo eso junto ha funcionado muy bien. A mi me ha encantado Xavier Deltell. Me ha encantado, muy emotivo, con una sonrisa continuada y mucho humor.