Norma Duval, última expulsada de “MasterChef Celebrity 7″

Las cocinas de “MasterChef Celebrity 7″ despidieron ayer a Norma Duval. El nivel es cada vez más alto y los concursantes se esfuerzan cada vez más por llegar a la final. Los jueces decidieron finalmente que era la vedette quien, tras su polémico concurso, debía abandonar las cocinas.

La primera prueba tuvo como protagonista al amor, como ingrediente imprescindible. El jurado daba la bienvenida a Cupido, interpretado por el diseñador y exconcursante de MasterChef, Eduardo Navarrete. Él ha sido el encargado de adjudicar a cada concursante el plato que debía cocinar.

En la prueba de exteriores, los aspirantes se han quedado en Madrid y han cocinado en la explanada de Madrid Río. Verónica, duelista de “MasterChef 10″, ha diseñado los menús a cocinar con elaboraciones ricas y sanas para 100 comensales procedentes de una clase de yoga multitudinaria y solidaria a favor de la Fundación Pequeño Deseo.

Norma Duval asumía una capitanía que le quedó grande, ya que desbordada no dio abasto entre los tres equipos. La victoria fue para Pepe Barroso Jr., Manu Baqueiro e Isabelle Junot, siendo el segundo de ellos el mejor de la prueba para los miembros del jurado.

Por primera vez, en la prueba de eliminación los delantales negros han hecho la compra en el supermercado sin saber cuál era el ingrediente principal de la prueba: el plátano. Han tenido que elaborar un plato con esta fruta como protagonista. Además, ha contado con la visita de Mariló Montero.

En la prueba, Norma Duval no supo aprovechar el tiempo y tuvo que finalmente colgar su delantal. En cambio, la actitud de Lorena Castell, a pesar de tener solo 30 minutos para hacer sus elaboraciones, fue aplaudida por todos, mientras que el bizcocho de plátano de Isabelle Junot hizo las delicias de los jueces_ “Es una de las cosas más ricas que he probado aquí”, valoró Jordi Cruz.

“Ha sido una experiencia increíble, difícil, única, diferente. Me he notado muchas veces insegura. No me lo esperaba, que yo estuviera en un programa de cocina siendo tan mala cocinera”, dijo en su despedida Duval y apostó por Isabelle Junot y María Zurita como las ganadoras de ‘MasterChef Celebrity 7′.