Henry Cavill deja la brujería por “Supermán”

El actor Henry Cavill dejó huérfanos a los fans de las películas de Supermán tras interpretarlo en “El hombre de acero” (2013), “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), “Justice League” (2017) y “Zack Snyder’s Justice League” (2021). Ahora y tras tres exitosas temporadas como Geralt de Rivia en “The Witcher”, el actor ha confirmado en Instagram que dejará la serie de Netflix para centrarse en la letra “S” en su pecho. La plataforma no ha perdido el paso y tras anunciar una cuarta temporada de la ficción, con la tercera sin estrenar, ya tiene nuevo brujo: Liam Hemsworth.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4″, dijo Cavill. “En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth asumirá el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y entusiasmo por ver la versión de Liam de este el más fascinante y matizado de los hombres. Liam, buen señor, este personaje tiene una maravillosa profundidad para él, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”.

Hemsworth le devolvió el cumplido en una declaración propia: “Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco por el próximo capítulo de su aventura. “Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”.

Si bien no hay una ventana de lanzamiento para la próxima película de Superman, la estrella de Black Adam, Dwayne Johnson, ha dicho que está decidido a hacer una película en la que Black Adam y Superman peleen.

En cuanto a The Witcher, el spin-off Blood Origin, que explora la creación del primer prototipo de Witcher, se lanza en Netflix el 25 de diciembre, y la temporada 3 de The Witcher saldrá en el verano de 2023.