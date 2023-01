Alice Wonder del “cringe” al “orgullo” de Eurovisión

Alice Wonder no se imaginaba en Eurovisión, pasó del “cringe” al “orgullo” al verse en un ambiente diferente, de hecho, revela que la insrpicion en el festival fue una propuesta de su equipo y “de tan poco que me veía, me dieron ganas de probar porque aquello que te da miedo o rechazo es donde más tienes que ver cómo te desenvuelves”.

En apenas un mes, presentará “Yo quisiera” en Benidorm Fest 2023. Situada entre una de las cinco favoritas de los 18 aspirantes, está dispuesta a emocionar a los eurofans.

El tema elegido que surgió de la improvisación, en modo avión y con la luz apagada, “representa un momento muy vulnerable de mi vida y me da vértigo mostrarla con tanta luz y tanta cámara. A veces pienso: ¡Qué intensa! Pero luego también que en España hace tiempo que no triunfa algo por su emocionalidad”, explica Alice. “está bien emocionarse; yo tengo ese poder y voy a apretar ese botón”, reconoce a EFE en una entrevista. La cantante asegura que es un tema especial y “algo desnudo y sincero”.

La canción que nació de un momento de “shock vital” y un pensamiento realista le ayudo a Alice a “Después del duelo me di cuenta de que deberíamos de estar orgullosos de simplemente estar de pie”.

La puesta en escena cuenta con la intervención de Luke Martin como director creativo.

Predispuesta a enriquecer y dar visibilidad a la variedad musical, también pretende hacerlo con la diversidad de género y la tolerancia, Alice se define como persona no binaria: “Más allá de ser chica o chico, me considero las dos cosas y esa visión me permite conectar con todo el mundo”, expuso a EFE. Asimismo, busca ayudar a otros jóvenes que se encuentren en un momento de incertidumbre: “Yo conviví con unas dudas que a veces me hicieron sentir débil, pero ahora eso debe ser una fortaleza”, añadía en la misma entrevista.