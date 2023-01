Agoney “despega” rumbo a Benidrom Fest 2023 con “un mensaje muy claro, sin florituras”

Tras rechazar públicamente la opción de concursar en Eurovisión, Agoney se presenta como candidato al Benidorm Fest 2023 con su tema “Quiero arder”. “Siempre había querido hacerlo, pero el machaque en redes sociales me hizo alejarme. Y me lo han dicho muchos artistas más, que no lo intentarían por el odio que a veces se respira en este mundo”, explica el cantante en una entrevista a EFE.

El ganador de “Tu cara me suena” de Antena 3, declaraba que no intentaría ir a Eurovisión porque “No me veo en ese foco mediático representando a gente que quizás no quiere que yo le represente”. Ahora, el cantante ha asegurado que su cambio de opinión vino por la aparición del Benidorm Fest como preselección y la opción de ser elegido entre otros por votación, y “despega” hacia una nueva aventura.

A punto de despegar, estaré en pleno vuelo cuando ya puedan escuchar los temas de Benidorm Fest en Rtve. ojalá les gusten todasss las canciones!! Y sobretodo, a disfrutar de la música 🤍 — Agoney (@Agoney) December 18, 2022

Esta vez, Agoney se presenta “sin canciones impuestas, con una propuesta personal, muy premeditada y elaborada sin prisas”. El tema “Quiero arder” compuesto por él y por Blackpanda es una canción electrónica y “rara que le podía chocar a la gente, con una estructura nada convencional”, afirma a EFE.

Defiende que los artistas están para “romper cánones e investigar” siendo libres y expresando sus sentimientos, una de las técnicas que le funcionan al cantante. “Para mí es un tema guerrero”, explica el autor que busca un “un mensaje muy claro, sin florituras”.

El canario ya compitió por representar en el concurso televisivo a España con “Magia” en Eurovisión 2018, tras su éxito en “OT 2017″. Programa donde conoció a Mónica Naranjo, una de sus referentes en la música como jurado. Esta vez, vuelven a cruzar sus caminos y la catalana se convierte en la presentadora del Benidorm Fest 2023. De hecho, los tonos de los estribillos del tema presentado reflejan su influencia. Descubre las 18 actuaciones del Benidorm Fest 2023.

La presentación de su tema “Quiero arder” en la gala del Benidorm Fest irán acompañadas de la escenografía de David Pizarro, la coreografía de Marc Montojo, las luces de Diego Tarango y el vestuario de Dominnico.

Muchos han sido los que han visto una similitud con “Siren Song” de Maruv (2019), sin embargo Agoney insiste en el desconocimiento y la nula inspiración sobre ese tema. “Creo que estamos acostumbrados a escuchar siempre un mismo tipo de sonido, de forma que cuando dos cosas se salen de la norma, las asociamos”, aseguraba a EFE en su entrevista.