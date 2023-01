Telemadrid «saca pecho» por la diversidad musical con su nuevo talent «LA LA LA»

Consolidado como un referente en información, Telemadrid apuesta ahora por nuevos y grandes formatos de entretenimiento, como hacen las grandes cadenas nacionales. Así, la autonómica estrena esta noche «LA LA LA», su nuevo talent musical que, aunque suena a homenaje a Massiel, es en verdad un tributo a la diversidad musical de la capital. «En Madrid hay cabida para todo y para todos» aclara con orgullo la presentadora Silvia Jato, que siente como su casa esta cadena autonómica. Para ella «volver a Telemadrid y acompañada por Ricky Merino en un programa musical es toda una experiencia». Reconoce que hacer pareja con el cantante le aporta «todas sus tablas y su experiencia como exconcursante». «Él empatiza de una forma especial con los nervios de los concursantes porque sabe de sobra lo que se siente», añade Silvia.

Precisamente, el exconcursante de OT y Silvia protagonizan esta apuesta musical de Telemadrid unos meses después de que RTVE anunciase que no renovaría «Operación Triunfo». Así parece que las cadenas, a pesar del liderazgo de «La Voz», quieren aprovechar la ausencia del otro gran fenómeno de los talents para probar nuevos formatos. Sin embargo, Silvia no cree tanto en que esto haya tenido relación causa y efecto: «Los talents musicales no son solo sello de RTVE. Lo importante es que los canales recuerdan que la música es un bien cultural que tiene que estar en antena». Por si fuera poco, otra gran diferencia respecto al célebre formato de Gestmusic será la ausencia del directo. «Las complicaciones que supondría contar con las voces en directo pondría en peligro el desarrollo del formato», justifica Jato con contundencia.

La presentadora repite que aunque se emita en Telemadrid, esto no quiere decir que no se hayan acertado artistas de todas las condiciones y géneros: «Madrid no pregunta de dónde vienes. Puedes venir de cantar en orquesta, en tu casa o en el Metro. Y la variedad musical está más que garantizada». También habrá desde profesionales experimentados hasta debutantes en un gran escenario. «Entre los cerca de 1.000 candidatos que se presentaron al casting hubo prácticamente de todos los perfiles, tal y como es Madrid», recalca. De todos ellos, solo 96 han sido seleccionados para tener una oportunidad en el programa.

Uno de los rasgos más identificativos del tono que tendrá este programa es la composición del jurado. Lorena Gómez, con experiencia en OT, Daniel Diges, quien representara a España en Eurovisión, y Poty, toda una leyenda de los realities de la televisión pública, emitirán sus veredictos. Pero la presentadora ya asegura que «en el jurado no se ha buscado el show». «Es un jurado de lujo, no solo a nivel profesional sino humano. Ellos saben lo que es subirse a un escenario y pasar por la crítica. Van a juzgar con una actitud constructiva y nada hiriente. Creo que la crítica negativa no suma espectáculo. Además, habrá una gran variedad musical y es muy difícil de juzgar distintos géneros bajo un mismo criterio». Lorena y Diges pondrán más énfasis en la interpretación vocal, mientras que Poty les dará consejos en la puesta en escena.

A solo unos días de que se inaugure la segunda edición del Benidorm Fest, la pregunta es obligada: «Nada está reñido, ojalá que alguien triunfe y tengan la oportunidad de participar, aunque no tengo constancia. Queremos ser trampolín para muchísimas cosas y también fuera de Madrid». Así, Telemadrid vuelve a apostar por una pareja de presentadores, como ya hace en otros formatos. «Trabajar en buena compañía siempre suma», remata Jato.