Sylvester Stallone y familia protagonizarán un reality en Paramount +

Sylvester Stallone es incombustible. No solo lo sabemos por su vida personal con su mujer y sus tres hijas, si no porque no ha dejado de trabajar intensamente a pesar de tener ya 76 años. Así lo ha demostrado con el anuncio de que él y su familia serán los protagonistas de un nuevo reality show “La familia Stallone” que prepara Paramount+ para la próxima primavera.

Jennifer Flavin Stallone y sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet, junto al actor serán el centro de esta serie de telerealidad de ocho partes. “Después de interpretar a algunos de los personajes más legendarios de la historia del cine, el tres veces nominado al Premio de la Academia, Sylvester Stallone, está listo para dar acceso a las cámaras a lo que él consideraría el mejor papel de su vida: papá”, se lee antes del comunicado de prensa de Paramount+. “Esta nueva serie protagonizada por las tres hijas, la esposa y él mismo de Stallone ofrece un asiento en la mesa de una de las familias más famosas de Hollywood”, apunta.

Además del actor, la serie permitirá a los espectadores conocer a su esposa, Flavin, quien nació y creció en Los Ángeles y ahora es copropietaria de la marca de bienestar “Serious Skin Care”. Sophia y Sistine Stallone son las creadoras del podcast “Unwaxed”. Sistine quiere ser actriz, modelo y cineasta y Scarlet, actriz y ya la hemos podido ver junto a su padre en “Tulsa King”.

“La familia Stallone” es una producción de MTV Entertainment Studios. Los productores ejecutivos son Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind, Nadim Amiry, Julie Pizzi, Farnaz Farjam y Jonathan Singer. Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray y Jason Williams son coproductores ejecutivos. Además de su reality show, Sylvester Stallone regresará para la temporada 2 de “Tulsa King”, interpretando al capo de la mafia Dwight Manfredi, un personaje muy cercano a él .