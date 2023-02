HBO adelanta en España el estreno del capítulo 5 de “The Last of Us”

El éxito de la serie de HBO Max es evidente. Este lunes se estrenó el cuarto capítulo y las críticas de prensa y público siguen siendo unánimes a pesar de que en ocasiones se aleje del juego original. Este mismo lunes la plataforma lanzaba un aviso para fans con un cambio para el quinto episodio, no habrá que esperar tanto para verlo.

“The Last of Us” tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Protagonizada por Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también forman parte del reparto. El capítulo piloto reunió 4,7 millones de espectadores, el segundo hizo 5,7 millones y el tercero subió hasta 6,4 millones.

Hasta ahora, cada capítulo nuevo de la serie se estrenaba en la tarde de los domingos en Estados Unidos, que coincidía con las 3 de la mañana de nuestro lunes. Según HBO, el cambio de planes incluye adelantar el estreno del siguiente capítulo: “El episodio cinco de la serie original de HBO THE LAST OF US se estrenará a partir del 11 de Febrero en HBO Max antes de su estreno en el canal lineal de HBO en Estados Unidos”. Pero solo en esta ocasión, porque como siguen explicando, “los nuevos episodios de la serie seguirán estrenándose los lunes en HBO Max, hasta del final de temporada el 13 de marzo”.

La razón es casi obvia, y es que el siguiente domingo que tocaría, el 12 de febrero en Estados Unidos y nuestro día 13, lo haría coincidir con la final de la Super Bowl, que es algo sagrado para los americanos.