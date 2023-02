Blanca Paloma y su “Eaea” ya es de lo más visto y oído

Han pasado tan solo dos días y ya sea por agrado o por formarse una opinión, todo el mundo sabe quién es Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest, y representante de España para el próximo Festival de la Canción de Eurovisión que se celebra en Liverpool a partir del próximo 9 de mayo. Y también han escuchado la propuesta de la ilicitana, “Eaea”. Y es que la curiosidad al final es cuestión de números y los de Blanca Paloma, tan solo 48 horas después de ganar, es ya abrumadora.

Se puede comprobar que la gente ha querido ver en qué consiste la propuesta española, su puesta en escena, la música y la letra de “Eaea”. El canal oficial del Festival de Eurovisión, que ya ha colgado las siete canciones de siete países que ya han decidido candidato en su canal de Youtube, ha visto cómo crecían las visitas a la propuesta de la final del Benidorm Fest, que acumula casi medio millón de visualizaciones, en sólo un día.

Es la tercera candidatura más vista en el canal oficial del festival por detrás del belga Gustaph y su “Because of You” que ha acumulado más de medio millón en sus tres semanas, y la canción de Albania, “Duje” que tiene 557.000 conseguidas en un mes. Destrás de Blanca Paloma siguen, pero no muy de cerca, la propuesta de Alessandra con “Queen of Kings” de Noruega (366.344 visualizaciones), Joker Out de Eslovenia con “Carpe Diem” (242.058). En el canal de RTVE Música le queda poco para superar el millón de visitas al vídeo de la segunda semifinal (hace tres días) y 772.268 en el vídeo de la final colgado hace un día. Muchas más visitas que cualquier otro candidato.

También sorprenden sus números en Spotify, donde “Eaea”, con 447.456 escuchas ya se ha colocado como su segundo tema más escuchado tras “Secreto de Agua”, su tema para el Benidorm Fest 2022.