Ya hay fecha para el estreno de la última temporada de “Star Trek: Picard” en Amazon Prime Video y tráiler

Prime Video ha desvelado el tráiler oficial de la tercera temporada de Star Trek: Picard y también ha querido anunciar que se estrenará a nivel global el 17 de febrero. Tras su estreno, los 10 episodios de la temporada final estarán disponibles semanalmente en Prime Video.

Además, el tráiler revela dos nuevas incorporaciones al reparto de la temporada tres. Ed Speleers (Outlander, You) aparecerá como un personaje fijo que asiste a Beverly Crusher en sus esfuerzos en los mundos que la Flota Estelar ha olvidado, y Tod Stashwick (12 Monos, Riches) también tendrá un papel recurrente como Capitán de la USS Titan.

La tercera temporada de Star Trek: Picard presenta a Patrick Stewart retomando su icónico papel de Jean-Luc Picard, que interpretó durante siete temporadas en Star Trek: La nueva generación, y sigue al mítico personaje en el nuevo capítulo de su vida. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan y Michelle Hurd protagonizan junto a Patrick Stewart la tercera y última temporada de la exitosa serie.

En la épica temporada final de Star Trek: Picard, el desesperado mensaje de un viejo amigo arrastra a la legendaria Flota Estelar del Almirante Jean-Luc Picard, a la misión más arriesgada de su vida, obligándole a reclutar aliados de antiguas y nuevas generaciones. Esta aventura final le enfrenta con el legado de su pasado y con explosivas revelaciones que alterarán el destino de la Federación para siempre.

La ganadora de un Premio Tony Amanda Plummer (El rey pescador, Pulp Fiction) también se une al reparto en el papel recurrente de Vadic, la misteriosa capitana alienígena de la Shrike, una nave de guerra que ha fijado su objetivo en Jean-Luc Picard y sus viejos compañeros de tripulación de su tiempo en la Enterprise. Mica Burton (Critical Role, Vampire: The Masquerade: L.A. by Night) y Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) se unen en otros papeles recurrentes. Burton interpreta a la oficial Alandra La Forge, la hija menor de Geordi La Forge, y Sharpe Chestnut a la oficial Sidney La Forge, la hija mayor y timonel del USS Titan. Daniel Davis retomará el papel del Profesor Moriarty en Star Trek: The Next Generation.

La serie está producida por CBS Studios en colaboración con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment, y está distribuída por Paramount Global Content Distribution en Prime Video. Para la tercera temporada Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski y Dylan Massin serán los productores ejecutivos mientras que Terry Matalas será el showrunner. Distribuida por Paramount Global Content Distribution, la primera y segunda temporada de Star Trek: Picard están ya disponibles en Prime Video en más de 200 países y territorios.