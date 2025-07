La actriz Florinda Meza carga contra la serie de Chespirito de HBO Max: "Las mentiras en su máxima expresión"

Florinda Meza, reconocida actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, ha generado gran polémica tras lanzar duras críticas contra HBO Max por la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”. Su inconformidad se ha manifestado principalmente a través de publicaciones en redes sociales, donde no solo cuestiona la veracidad de los hechos representados, sino que acusa directamente a la plataforma de “maximizar” las mentiras sobre la vida de su esposo y la suya propia.

“Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras están en su MAXima expresión”, escribió Meza en un mensaje difundido en sus redes sociales, refiriéndose sin ambigüedad tanto a la serie de Prime Video “Mentiras” como a la bioserie de Chespirito transmitida por HBO Max. El mensaje fue compartido junto a un video musicalizado con la canción “Mentiras” de Daniela Romo, y acompañado por el hashtag #nodicesnuncalaverdad, lo que agudizó las reacciones entre sus seguidores y el público en general. El principal reproche de Meza se centra en la manera en que la producción aborda el romance y la relación profesional entre ella y Gómez Bolaños. Según la actriz, la narrativa presentada no solo es “injusta con ella, sino también con la memoria del hombre que amó por más de tres décadas”. La serie ha sido señalada por retratar el vínculo entre ambos como un escándalo plagado de infidelidad y poder masculino, un enfoque que Meza rechaza de plano.

Además, la actriz ha desmentido haber presentado, hasta el momento, una demanda formal contra HBO Max y los hijos de Gómez Bolaños, quienes están detrás del guion y la producción de la serie. “No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, aclaró a través de Instagram, subrayando que “ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”. Según Meza, se ha hecho un uso indebido de entrevistas y material de archivo, sacando de contexto sus palabras y actos para servir a la versión de la serie.

La polémica también tiene un trasfondo legal, pues en la producción, el personaje que representa a Florinda Meza aparece bajo el nombre “Margarita Ruiz”, tras fallidas negociaciones para obtener su consentimiento y evitar posibles litigios. Esta decisión no ha evitado el descontento de Meza, quien insiste en que su vida y su imagen le pertenecen y exige respeto sobre cómo se le representa.

Por otro lado, la bioserie ha sido recibida con entusiasmo por parte del público y ha generado conversación en redes sociales, especialmente por los aspectos menos conocidos de la vida personal y profesional de Chespirito, abordando sus luchas creativas y su ascenso en el mundo del entretenimiento latinoamericano. No obstante, la crítica de Meza resalta las fracturas internas en el legado de Roberto Gómez Bolaños, especialmente en lo referente a las licencias creativas que, según ella, “hieren” la verdad y la memoria de figuras trascendentales en la televisión hispanoamericana.