Así ha quedado el reparto de temas de ‘Operación Triunfo’ para su próxima gala

Como cada lunes y desde que arrancara el pasado 20 de noviembre el talent show español más famoso, los fieles seguidores de ‘Operación Triunfo’ tienen una cita en la plataforma de Amazon Prime Video para poder disfrutar de las actuaciones de los nuevos participantes que presentan en cada gala. Además de poder ver el resultado de sus esfuerzos puestos semana tras semana, uno de ellos dice ‘’adiós’’ a esta nueva aventura dando comienzo su carrera musical.

Por el contrario, aquellos que son salvados o elegidos favoritos siguen esforzándose cada semana para hacerse con la victoria final. Una vez que la gala ha terminado y se descubre que dos concursantes son los nominados, los martes también hay una cita, a través del canal de Youtube de ‘Operación Triunfo’, en la que Noemí Galera, directora de la academia, y Manu Guix, subdirector, llevan a cabo el reparto de temas.

Para esta gala los triunfitos ya tienen su reparto de temas, el cual se produjo hace pocas semanas, ya que el lunes 25 al ser el día de Navidad no habrá gala como habitual, sino que será navideña, y Salma o Álex Márquez podrán disfrutar y aprender una semana más además de reencontrarse con sus compañeros eliminados en galas pasadas.

De tal manera, el reparto ha quedado así. La gala navideña arrancará con la actuación grupal de los alumnos y los profesores que cantarán ‘Navidad, Navidad’. Seguidamente actuarán Juanjo y Álvaro con ‘It’s the most wonderful time of the year’ de Andy Williams; le siguen Álex Márquez y Lucas con ‘Bendita tu luz’, de Maná; en cuarto lugar le siguen Salma y Naiara con ‘Farolito’ de Gloria Esfetan; Violeta y Denna con ‘Santa’s coming for us’ de Sia; Bea y Ruslana ‘Te regalo’ de Carla Morrison; Omar y Paul con ‘High’ de Lighthouse family; Chiara y Suzete con ‘Rockin’ around the christmas tree’ de Brenda Lee; Cris y Martin con ‘Last Christmas’ de WHAM; y de cierre otra grupal, el tradicional villancico de John Lennon, ‘Happy XMas’.