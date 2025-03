Así se vive un Atlético de Madrid - Real Madrid en 'Radioestadio' de Onda Cero

Partidos de fútbol hay muchos. Como el de hoy, pocos. La ciudad de Madrid se paraliza para vivir uno de los encuentros más importantes de la temporada para sus dos equipos más destacados: el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Nada más y nada menos que la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League que ha decidido quién pasa a la siguiente eliminatoria.

El estadio del conjunto colchonero ha sido el feudo donde se han desarrollado los acontecimientos que han terminado por decantar la balanza para el Real Madrid tras ganar este partido en la tanda de penaltis. Nosotros, LA RAZÓN, hemos estado en un emplazamiento muy especial para vivir este evento tan destacado. Un lugar único en el que se vive el fútbol de una manera diferente.

Un partido especial

Edu García, director del 'Radioestadio' de Onda Cero, nos ha invitado a vivir con ellos el señalado encuentro en su Estudio Nodriza junto a otros compañeros de la profesión. A pesar de existir un ambiente distendido antes del inicio del encuentro, también se podía palpar la tensión en el ambiente. No ha sido un día cualquiera, y el cuerpo de las personas que han participado en el programa también lo sabían. Hoy seguro que ha habido muchos oyentes al otro lado que han seguido el partido con sus voces y sus narraciones. Algo que siempre genera un mayor nerviosismo y una presión extra.

Una mesa con cinco integrantes en la emisora, comandados por la particular voz de su líder, vibrando con el encuentro frente a una pantalla gigante en la que se puede disfrutar del espectáculo de una manera inmejorable. El "Euroderbi", como lo ha anunciado Edu García al inicio, comenzó de una manera destacada: un gol del Atlético de Madrid antes de llegar al primer minuto del partido.

Derbi de la Champions League en Radio Estadio de Onda Cero. JESUS G. FERIA Fotógrafos

El tempranero gol no consiguió cambiar los planes del programa. La tensión que existe en un partido tan relevante y con una igualdad tan elevada, también en el marcador, se amortiguaba con los comentarios tanto técnicos como en tono humorístico de todos los protagonistas de 'Radioestadio'. La narración eléctrica y con mucha pasión desde el estadio de Hugo Condés se va intercalando de manera casi automática con los diferentes integrantes del equipo del programa de la emisora.

Un ritmo trepidante en el que se intercalan los diferentes apuntes sobre el encuentro. Incluso, a veces, les daba tiempo para incluir los goles del resto de encuentros europeos que se disputan a la vez en otros puntos de Europa. Esto es posible gracias a otras televisiones más pequeñas en las que poder ver esos partidos. De manera casi consecutiva, y sin necesidad de la intermediación de Edu García, la narración continúa.

Fútbol y humor, una mezcla inmejorable

Ahora bien, hay momentos en los que él toma el mando o da algunos apuntes sobre el partido. El tono de humor predomina en la mayoría de los comentarios para poder rebajar la intensidad de un partido que no da tregua. Un Atlético de Madrid contra un Real Madrid siempre incrementa los sentimientos de los oyentes. Por ello, este tipo de retransmisión ayuda a bajar esos niveles y conseguir acompañar a los aficionados que no puedan ver el partido en una televisión.

Lo que ellos no pueden saber, y nosotros hemos tenido el privilegio de vivirlo de primera mano, es la riqueza y la complejidad de 'Radioestadio'. Es un programa en el que participan muchas personas. Algunas de ellas aquí en el estudio, otras in situ en el estadio y algunas en otras localizaciones. Y no se solapan. Consiguen dividirse el trabajo de tal forma que parece una coreografía fantásticamente orquestada.

Este tono de humor fue constante durante todo el partido, incluso en los momentos finales de los 90 minutos del tiempo reglamentario. El resultado ajustado o el equipo que iban por delante no fueron ningún inconveniente para mantener este ambiente durante la retransmisión radiofónica. Los oyentes pueden disfrutar del fútbol de una manera diferente que genera, sin duda, más aficionados a este maravilloso deporte.

Prórroga y penaltis

Como no podía ser de otra manera, el partido siguió con la máxima igualdad. Tanto es así que el encuentro se fue a la prórroga. Eso sí, la tensión que vivieron los jugadores de ambos equipos fue trasladada también a la radio. Aunque hubo momentos de distensión y comentarios más relajados, la importancia del partido se podía palpar en el Estudio.

Los silencios entre los integrantes del equipo de 'Radioestadio' presentes en la emisora fueron cada vez más habituales. Dejando así una mayor intervención para el directo, y más concretamente para un Hugo Condés que no cesó en ningún momento de trasladar la emoción que se vivía en el campo. Los ataques y las ocasiones de ambos equipos se sucedían, pero los goles no llegaban y los penaltis estaban cada vez más cerca.

Antes de completar el tiempo adicional, y para destensar un poco el ambiente, Edu García pidió a sus compañeros la lista de lanzadores de ambos equipos. Posteriormente, el director del programa realizó algunos comentarios en un tono más relajado para rebajar ese ambiente tan intenso de una situación que decidía el futuro de los dos equipos madrileños en la máxima competición europea.

La narración de los penaltis comenzó de una forma espectacular. A viva voz, y en un volumen más elevado, el director del programa dio paso al narrador para que contase todo lo que sucedió posteriormente. Algunos de los integrantes de la mesa se levantaron, otros de pie. Los nervios a flor de piel. Y los jugadores que terminaron por decidir la eliminatoria. De hecho, hubo un resbalón que lo decidió todo. Para nosotros, ha sido un partido que nosotros hemos vivido de una manera muy especial gracias al 'Radioestadio' de Onda Cero.