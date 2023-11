Boris Izaguirre habla de su ictus en laSexta: ''Yo no lo podía controlar, no podía volverme a otro lugar''

Este fin de semana, el magacín de laSexta presentado por Boris Izaguirre y Adela González, ‘Más Vale Sábado’, desvelaba un secreto de uno de sus presentadores: Izaguirre. El conductor del espacio, aprovechando la visita del cardiólogo Gusta Vitale para hablar de los accidentes cardiovasculares, llegó a confesar haber sufrido un ictus en enero de 2023, durante su participación en ‘El Desafío’. “Sufrí un ictus en pleno programa y en el hospital tuve una intervención muy importante”, decía para narrar con pelos y señales cómo fue.

“Yo estaba trabajando en ‘El Desafío’, y había otros programas de televisión que también tenía que atender, fui a un plató que conozco muy bien, y de pronto estando dentro del plató no sabía dónde estaba. Y era como que no lo veía, no había manera de que volviera otra vez a ponerme en mi sitio”, comenzaba a relatar.

“Lo primero que hice fue ponerme a hablar mirando todo el tiempo hacia la derecha. Las personas en el control vieron que era una conducta muy extraña. Yo no lo podía controlar, no podía volverme a otro lugar. Estaba todo el rato hablando así, y al mismo tiempo muy preocupado de que se me fuera a perder el control de lo que estaba diciendo’’, continuaba relatando para dejar claro que ‘’Muchas veces tienes los síntomas y es el propio cuerpo el que te avisa”.

“Me di cuenta de que, escribiendo, toda la mano izquierda a veces no la sentía. Y me daba cuenta en el texto en la pantalla, de que las palabras estaban increíblemente mal escritas. De hecho, a una amiga mía le estaba mandando un WhatsApp larguísimo, y todo era ininteligible. Y ella me dijo que llamó a su marido para decirle que lo increíble es que yo seguía escribiendo porque pensaba que estaría bien. Yo mandaba el mensaje, y a posteriori ella me ha enseñado esos mensajes y da pánico”, narraba para concluir afirmando que ‘’lo importante de todo es que los mensajes los recibes y los síntomas los tienes’’.