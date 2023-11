'GH VIP 8': Gustavo aclara todo sobre el contrato de confidencialidad de las Campos

Gustavo Guillermo, el ex concursante de ‘Gran Hermano VIP 8’ aprovechó su paso por el debate del programa para aclarar todo lo ocurrido en torno a su relación con las hermanas Campos mientras él se encontraba en la casa de Guadalix de la Sierra. El que fuera la mano derecha y chófer de la matriarca del clan Campos se sometió a una entrevista por parte del presentador del espacio y de Telecinco, Ion Aramendi, queriendo saber en qué punto se encontraba su relación con Terelu Campos y Carmen Borrego.

Sin embargo, no solo habló de esto sino que además vio algunas de las declaraciones que Alejandra Rubio, hija de Terelu, soltó al inicio del concurso en las que confesó que este entregó una carta de dimisión. "Hace 20 días presentó su dimisión tras muchos años trabajando junto a mi abuela y nos parecía extraño", señaló en su día Rubio acusando al exconcursante de haber presentado la renuncia por el concurso.

''Yo presenté la renuncia porque consideraba que quería seguir con ella a su lado pero no debía seguir cobrando porque la situación no era buena. Me sentía una carga económica para ella… Al final de la carta de renuncia pedía poder seguir con mi vida igual. Yo no he dejado de ir a estar con ella hasta el último día", confesaba el exchófer añadiendo que su "relación con Teresa iba más allá de un contrato, era más de madre e hijo, y lo que dice Alejandra Rubio no es tanto así. Hubo un distanciamiento pero las siento como hermanas".

Además, fue el propio Gustavo, quien al escuchar las palabras de Alejandra relacionadas con un contrato de confidencialidad, quiso aclarar todo. El exconcursante confirmó la existencia de dicho contrato y su negativa a firmarlo pero que en ningún momento estaba relacionado con su participación en el reality de Mediaset.

"Me pareció una ofensa porque después de 34 años a su lado, no me parecía normal tener que firmarlo. Sé que se enfadaron. Me cuesta creer que no se fiaran de mí porque nunca he hecho nada en contra de ellas", decía para continuar confesando que ha hablado un poco con Borrego pero nada con Terelu y que quiere quedar con ellas y mantener una buena relación. ''Las considero mi familia y yo tengo el respeto y el cariño de las dos", concluía.